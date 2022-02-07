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    Tüm panayırların yeyulası: Kayıp Rıhtım’dan ucube temalı Öykü Antolojisi

    Tüm panayırların yeyulası: Kayıp Rıhtım’dan ucube temalı Öykü Antolojisi

    Kayıp Rıhtım ilk öykü antolojisi, Tüm Panayırların Heyulası ile okurların karşısına çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 15:55
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    Fantazi, bilim kurgu, korku, tuhaf kurgu, distopya ve polisiye türlerinde kaleme alınmış, “ucube” temalı 20 öykünün bulunduğu antoloji, İthaki Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alıyor.

    Ocak ayında 14. yaşını kutlayan spekülatif kurgu ağırlıklı kültür, edebiyat ve sanat sitesi Kayıp Rıhtım, ilk matbu antolojisini okurla buluşturdu.

    Platform, aynı zamanda 12 yılı aşkın süredir dijital ortamda yayımladığı Kayıp Rıhtım Aylık Öykü Seçkisi ile de tanınıyor.

    TEMA: UCUBE

    Onur Selamet ve Özgürcan Uzunyaşa’nın yayına hazırladığı antoloji, odağına spekülatifkurguyu ve ucube temasını alıyor. Eserdeki öykülerin tamamı ilk defa bu kitapta görücüye çıkıyor.

    Tüm panayırların yeyulası: Kayıp Rıhtım’dan ucube temalı Öykü Antolojisi #1

    20 ÖYKÜ BİR ARADA

    Tüm Panayırların Heyulası fantazi, bilim kurgu, korku, distopya, tuhaf kurgu ve polisiyetürlerinde yazılmış “ucube” temalı 20 öyküyü bir araya getiriyor. Özel olarak bu kitap için kaleme alınmış öykülerde ucube, kimi zaman bir mekân kimi zaman bir durum.

    Bazen de normalin ta kendisi. İzlerini arama çubuğunda değil, hayatın içinde sürdüğünüzde ucubelerle şekillenen panayırları görebilirsiniz.


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