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    Tüm zamanların en iyi yazarı: Lev Nikolayeviç Tolstoy

    2013 yılında 125 İngiliz ve Amerikalı yazarın katıldığı ankette, tüm zamanların en iyi yazarı Tolstoy seçildiğini hatırlatmak istedik.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 10:52
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    Tüm zamanların en iyi yazarı: Lev Nikolayeviç Tolstoy

    "Okumak ilginç işler yapmayı besler." diyor Pulitzer ödüllü yazar Jennifer Egan. Bu sözden yola çıkan 125 Amerikalı ve İngiliz yazar, tüm zamanların en iyi kitaplarını seçti.

    EN İYİ AMERİKAN ROMANCI

    New York Times yazarı Peder Zane editörlüğünde yapılan 'The Top Ten: Writers Pick Their Favorite Books' (En iyi 10: Yazarlar Favori Kitaplarını Seçiyor) anketine katılan yazarlar arasında Time dergisinin 'En iyi Amerikan romancı' seçtiği Jonathan Franzen, 'İmparatorun Çocukları' kitabının yazarı Claire Messud, Amerikan çağdaş kısa öykü edebiyatının önemli isimlerinden James Carol Oates gibi ünlü isimler de var. Toplamda 544 ayrı başlığın olduğu seçkide yazarlar kendi listelerini oluştururken kitapları 1'den 10'a kadar puanlayarak listeledi.

    İYİ KİTAP KRİTERİ

    Tolstoy'un, Shakespeare'den yüzde 11,6 daha iyi çıktığı listede 'en iyi'nin ne olduğuna karar vermenin oldukça güç olduğunun altını çizen şair David Orr, "En iyi çeşitli anlamları içerebilir." diyor ve bunları "Birincisi benim için en iyi kitap, ikincisi pek çok kişi için en iyi olacağını düşündüğüm kitap, aşkın anlamıyla Tanrı gibi bir şey" şeklinde sıralıyor.

    Tüm zamanların en iyi yazarı: Lev Nikolayeviç Tolstoy #1

    20. YÜZYILIN EN İYİ 10 ESERİ

    Lolita, Vladimir Nabokov
    Muhteşem Gatsby, F. Scott Fitzgerald Kayıp Zamanın izinde, Marcel Proust
    Ulysses, James Joyce
    Dublinliler, James Joyce
    Ses ve Öfke, William FaulknerYüz Yıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez
    Deniz Feneri , Virginia Woolf Flannery O'Connor'un tüm öyküleri
    Solgun Ateş, Vladimir Nabokov

    19. YÜZYILIN EN İYİ 10 ESERİ

    Anna Karenina, Leo Tolstoy

    Madame Bovary, Gustave Flaubert

    Savaş ve Barış, Leo Tolstoy

    Huckleberry Finn'in Maceraları, Mark Twain

    Middlemarch, George Eliot

    Moby Dick, Herman Melville

    Büyük Umutlar, Charles Dickens

    Suç ve Ceza, Fyodor Dostoyevsky

    Emma, Jane Austen

    Çehov'un tüm öyküleri

    PUANLAMAYA GÖRE EN İYİ 10 YAZAR

    Leo Tolstoy, 327
    William Shakespeare, 293
    James Joyce, 194
    Vladimir Nabokov, 190
    Fyodor Dostoyevsky, 177
    William Faulkner, 173 Charles Dickens, 168
    Anton Çehov, 165 Gustave Flaubert, 163
    Jane Austen, 161

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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