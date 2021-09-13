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- Tüm zamanların en iyi yazarı: Lev Nikolayeviç Tolstoy
Tüm zamanların en iyi yazarı: Lev Nikolayeviç Tolstoy
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 10:38
- Güncelleme : 13.09.2021 - 10:52
"Okumak ilginç işler yapmayı besler." diyor Pulitzer ödüllü yazar Jennifer Egan. Bu sözden yola çıkan 125 Amerikalı ve İngiliz yazar, tüm zamanların en iyi kitaplarını seçti.
EN İYİ AMERİKAN ROMANCI
New York Times yazarı Peder Zane editörlüğünde yapılan 'The Top Ten: Writers Pick Their Favorite Books' (En iyi 10: Yazarlar Favori Kitaplarını Seçiyor) anketine katılan yazarlar arasında Time dergisinin 'En iyi Amerikan romancı' seçtiği Jonathan Franzen, 'İmparatorun Çocukları' kitabının yazarı Claire Messud, Amerikan çağdaş kısa öykü edebiyatının önemli isimlerinden James Carol Oates gibi ünlü isimler de var. Toplamda 544 ayrı başlığın olduğu seçkide yazarlar kendi listelerini oluştururken kitapları 1'den 10'a kadar puanlayarak listeledi.
İYİ KİTAP KRİTERİ
Tolstoy'un, Shakespeare'den yüzde 11,6 daha iyi çıktığı listede 'en iyi'nin ne olduğuna karar vermenin oldukça güç olduğunun altını çizen şair David Orr, "En iyi çeşitli anlamları içerebilir." diyor ve bunları "Birincisi benim için en iyi kitap, ikincisi pek çok kişi için en iyi olacağını düşündüğüm kitap, aşkın anlamıyla Tanrı gibi bir şey" şeklinde sıralıyor.
20. YÜZYILIN EN İYİ 10 ESERİ
Lolita, Vladimir Nabokov
Muhteşem Gatsby, F. Scott Fitzgerald Kayıp Zamanın izinde, Marcel Proust
Ulysses, James Joyce
Dublinliler, James Joyce
Ses ve Öfke, William FaulknerYüz Yıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez
Deniz Feneri , Virginia Woolf Flannery O'Connor'un tüm öyküleri
Solgun Ateş, Vladimir Nabokov
19. YÜZYILIN EN İYİ 10 ESERİ
Anna Karenina, Leo Tolstoy
Madame Bovary, Gustave Flaubert
Savaş ve Barış, Leo Tolstoy
Huckleberry Finn'in Maceraları, Mark Twain
Middlemarch, George Eliot
Moby Dick, Herman Melville
Büyük Umutlar, Charles Dickens
Suç ve Ceza, Fyodor Dostoyevsky
Emma, Jane Austen
Çehov'un tüm öyküleri
PUANLAMAYA GÖRE EN İYİ 10 YAZAR
Leo Tolstoy, 327
William Shakespeare, 293
James Joyce, 194
Vladimir Nabokov, 190
Fyodor Dostoyevsky, 177
William Faulkner, 173 Charles Dickens, 168
Anton Çehov, 165 Gustave Flaubert, 163
Jane Austen, 161
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com