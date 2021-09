Tüm zamanların en iyi yazarı: Lev Nikolayeviç Tolstoy

2013 yılında 125 İngiliz ve Amerikalı yazarın katıldığı ankette, tüm zamanların en iyi yazarı Tolstoy seçildiğini hatırlatmak istedik.

"Okumak ilginç işler yapmayı besler." diyor Pulitzer ödüllü yazar Jennifer Egan. Bu sözden yola çıkan 125 Amerikalı ve İngiliz yazar, tüm zamanların en iyi kitaplarını seçti.

EN İYİ AMERİKAN ROMANCI

New York Times yazarı Peder Zane editörlüğünde yapılan 'The Top Ten: Writers Pick Their Favorite Books' (En iyi 10: Yazarlar Favori Kitaplarını Seçiyor) anketine katılan yazarlar arasında Time dergisinin 'En iyi Amerikan romancı' seçtiği Jonathan Franzen, 'İmparatorun Çocukları' kitabının yazarı Claire Messud, Amerikan çağdaş kısa öykü edebiyatının önemli isimlerinden James Carol Oates gibi ünlü isimler de var. Toplamda 544 ayrı başlığın olduğu seçkide yazarlar kendi listelerini oluştururken kitapları 1'den 10'a kadar puanlayarak listeledi.

İYİ KİTAP KRİTERİ

Tolstoy'un, Shakespeare'den yüzde 11,6 daha iyi çıktığı listede 'en iyi'nin ne olduğuna karar vermenin oldukça güç olduğunun altını çizen şair David Orr, "En iyi çeşitli anlamları içerebilir." diyor ve bunları "Birincisi benim için en iyi kitap, ikincisi pek çok kişi için en iyi olacağını düşündüğüm kitap, aşkın anlamıyla Tanrı gibi bir şey" şeklinde sıralıyor.





20. YÜZYILIN EN İYİ 10 ESERİ

Lolita, Vladimir Nabokov

Muhteşem Gatsby, F. Scott Fitzgerald Kayıp Zamanın izinde, Marcel Proust

Ulysses, James Joyce

Dublinliler, James Joyce

Ses ve Öfke, William FaulknerYüz Yıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez

Deniz Feneri , Virginia Woolf Flannery O'Connor'un tüm öyküleri

Solgun Ateş, Vladimir Nabokov

19. YÜZYILIN EN İYİ 10 ESERİ

Anna Karenina, Leo Tolstoy

Madame Bovary, Gustave Flaubert

Savaş ve Barış, Leo Tolstoy

Huckleberry Finn'in Maceraları, Mark Twain

Middlemarch, George Eliot

Moby Dick, Herman Melville

Büyük Umutlar, Charles Dickens

Suç ve Ceza, Fyodor Dostoyevsky

Emma, Jane Austen

Çehov'un tüm öyküleri

PUANLAMAYA GÖRE EN İYİ 10 YAZAR

Leo Tolstoy, 327

William Shakespeare, 293

James Joyce, 194

Vladimir Nabokov, 190

Fyodor Dostoyevsky, 177

William Faulkner, 173 Charles Dickens, 168

Anton Çehov, 165 Gustave Flaubert, 163

Jane Austen, 161

