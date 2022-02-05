Tüm zamanların satış rekorunu kıran, öne çıkan kitaplar

Tüm zamanların satış rekorunu kıran, öne çıkan kitaplar

Yayınlandıkları günden bugüne adeta satış rekorları kıran kitapları sizler için hazırladık.

Dünyaca ümlü yazarların kalemindne çıkan kitaplar, okurlara adeta okuma şöleni sundu. Tüm zamnların en çok satan, satış rekorları kıran kitapları merak ettiniz mi?

Biz merak ettik, sizler için araştırdık..

İKi Şehrin Hikayesi (200 milyon)

Yüzüklerin Efendisi (150 milyon)

Hobbit (140 milyon)

Küçük Prens (140 milyon)

Harry Potter ve Felsefe Taşı (107 milyon)

On Küçük Zenci (100 milyon)

Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap (85 milyon)

Da Vinci Şifresi (80 milyon)



