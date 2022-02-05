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    Tüm zamanların satış rekorunu kıran, öne çıkan kitaplar

    Yayınlandıkları günden bugüne adeta satış rekorları kıran kitapları sizler için hazırladık.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 11:10
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    Tüm zamanların satış rekorunu kıran, öne çıkan kitaplar

    Dünyaca ümlü yazarların kalemindne çıkan kitaplar, okurlara adeta okuma şöleni sundu. Tüm zamnların en çok satan, satış rekorları kıran kitapları merak ettiniz mi?

    Biz merak ettik, sizler için araştırdık..

    İKi Şehrin Hikayesi (200 milyon)

    Tüm zamanların satış rekorunu kıran, öne çıkan kitaplar #1

    Yüzüklerin Efendisi (150 milyon)

    Tüm zamanların satış rekorunu kıran, öne çıkan kitaplar #2

    Hobbit (140 milyon)

    Tüm zamanların satış rekorunu kıran, öne çıkan kitaplar #3

    Küçük Prens (140 milyon)

    Tüm zamanların satış rekorunu kıran, öne çıkan kitaplar #4

    Harry Potter ve Felsefe Taşı (107 milyon)

    Tüm zamanların satış rekorunu kıran, öne çıkan kitaplar #5

    On Küçük Zenci (100 milyon)

    Tüm zamanların satış rekorunu kıran, öne çıkan kitaplar #6

    Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap (85 milyon)

    Tüm zamanların satış rekorunu kıran, öne çıkan kitaplar #7

    Da Vinci Şifresi (80 milyon)

    Tüm zamanların satış rekorunu kıran, öne çıkan kitaplar #8


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