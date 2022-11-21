Tuncay Kes'ten hayatı sorgulayan, bir arayış içinde olanların kitabı: Tanrı Beni Çağırmış

Yazar Tuncay Kes'in kaleme aldığı Tanrı Beni Çağırmış kitabı, hayatta bir adamın kendi çıkış yolunu bulmasını konu alan ve bu alanda şekillenen bir hikaye sunuyor.

Dünyayı ve bu dünyada yaşadıklarımızı ne için yaşadığımızı düşünen, hayatın anlamını sorgulayan ve bir arayış içinde olan herkes için başka bir bakış açısı, yeni bir görüş ve belki de tutunabileceği taze bir umut olacak bir kitap…

Yazar Tuncay Kes'in Tanrım Beni Çağırmış kitabı, içinde bulunduğumuz dünyayı anlamak isteyen, kendinin farkında olan ya da olmayan, cevapların peşinde revan olmuş, yalnız hisseden, bir son olmayacağına inanan ve evrensel cevaplar peşinde kendini arayan ruhlar için yazıldı.

Neden her şeyin kötü bir şekilde ilerlediği ve büyüdüğü, ilişkilerin çatırdadığı ve her şeyin yapaylaştığı bir çağa doğduk?

Kim seçti şu anda burada olmayı, biz mi? Örneğin, önemli bir uygarlık döneminin şatafatlı çağına doğmak yerine neden ahlak ve toplum temellerinin yıkıldığı, en kalabalık dönem olmasına rağmen yalnızlıklar içinde olduğumuz bu çağa doğduk?

Sayfa: 176

Çıkmaza giren yollar

Cevapların sadece bakmakla görünmeyeceğini anlayacaktım. Aramalı ve bulmalıydım. Elindeki bu kitap, üst üste gelen zorlukların, çıkmaza giren yolların, "Tamam, buraya kadar" denilen ve mucizeye dönüşen bir hayatın kitabıdır.

Bir adamın hikayesi

Kendi ütopyasınıyaratmak için girdiği televizyon yarışmasında iyi ve kötü mücadelesinin tam ortasına düşen, çağları aşan ezeli ve ebedi aşkını, dahası yaşam amacını bulan bir adamın hikayesi...

Bu kitap gibi karşına çıkan, sana gelen ve seni bulan her şey aslında sana bir hatırlatmadır.

"Düştüm diye üzülme"

"Düştüm diye üzülme, insan ancak düştüğünde düşünmeye başlıyor."

