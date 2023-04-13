Türk edebiyatında geçit töreni sunan kaynak bir eser: Türkçenin Sol Anahtarı Yazar ve şair Hüseyin Ferhad'ın yazdığı Türkçenin Sol Anahtarı kitabı, Türk edebiyatında iz bırakan yazar ve şairlere dair bir porte sunuyor. Kitapta pek çok şairin şiir kişiliklerini okuyacaksınız.

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Hüseyin Ferhad, şiirin iç sorunlarını, gelenekle bağlarını irdelerken içinde yaşadığı şiir ortamını, kültürel çevreyi gözlemleri ve anılarıyla ortaya koyuyor. Şiirimizin son elli yılında öne çıkan tartışmaları, restleşmeleri, kendi kuşağının eğilimlerini özgün bir bakış açısıyla yorumluyor.

Behçet Necatigil, Seyhan Erözçelik, Gülten Akın, Birhan Keskin, Turgut Uyar, Lâle Müldür, Ahmet Telli, Ahmet Haşim, Cemal Süreya, İlhan Berk, Haydar Ergülen, Orhan Veli, Salih Bolat, Yahya Kemal, Ali Cengizkan, Nâzım Hikmet, Şeyh Galib, Azer Yaran, İsmet Özel, Metin Kaygalak, Asaf Hâlet Çelebi, Ahmet Erhan, küçük İskender, Gültekin Emre, Hilmi Yavuz, Yunus Emre, Özdemir İnce, Turgut Uyar gibi pek çok şair “Türkçenin Sol Anahtarı” nda geçit resmi yaparken Hüseyin Cöntürk, Nurullah Ataç, Memet Fuat, Ahmet Oktay, Enis Batur, Mehmet H. Doğan ve Cemil Meriç de görüşleriyle kortejde yer alıyor.

Türkçenin Sol Anahtarı Hüseyin Ferhad’ın dil ülkesinin, yaşadığı kentlerin (Antakya, Adana, Ankara, İstanbul) şiirsel topografyasını resmediyor.

Türk edebiyatında geçit töreni

Bu kitap, Türk edebiyatında adeta geçit töreni sunuyor. Her kitaplıkta ve kütüphanede bulunması gereken Türkçenin Sol Anahtarı eseri, edebiyatta iz bırakan nice isimlere selam yolluyor. Kitapta, hepimizin yakından tanıdığı isimlere geniş açıdan tanımamızı sağlıyor.

Edebiyat yüklü yolculuk

Türk edebiyatının önde gelen yazar ve şairlerini daha yakından tanımak mı istiyorsunuz? İşte size harika bir kaynak eser. Yazarların eserlerini, edebiyat anlayışlarını (kişiliklerini) derinlemesine öğrenmek ve özümsemek istiyorsanız Türkçenin Sol Anahtarı tam size göre. Edebiyat yüklü bir yolculuğa çıkmaya hazırsanız sizleri buraya alalım.

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