Türk edebiyatında yeni tartışma: Katilin kitabı basılır mı

Yazar Emrah Serbes ve Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı, Türk edebiyatında "katil" olarak adlandırılıyor. Peki insan öldüren yazarların kitabı basılır mı?

Beş yıl önce İzmir-Aydın otoyolunda, alkollü araç kullanırken çarptığı otomobilde aynı aileden üç kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes, modern edebiyatın en çok okunan ve bilinen yazarların başında geliyor.

Ankara polisiyesi olarak bilinen Behzat Ç.'nin yaratıcısı olan Emrah Serbes, bu aralar yine gündemde.

Gündemin adı bu sefer edebiyat ve kitap...

Emrah Serbes, geçtiğimiz günlerde İletişim Yayınları tarafından basılan yeni kitabıyla konuşuluyor. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi-Çekiç ve Gül, kitap raflarındaki yerini aldı.

Emrah Serbes, kazada üç kişinin ölümüne sebep olunca kitap çıkartıp, yayınlanması Türk edebiyatını ikiye böldü.

Baba katili bir yazar

Cinayet işleyen bir diğer yazar ise Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevap Şakir Kabaağaçlı'dır. Bilmeyenler için hatırlatalım. Halikarnas Balıkçısı, karısıyla "yasak aşk" yaşadığı iddiasıyla babasını öldürmüştür.

Tek kurşunla son bulan hayat

Bunun üzerine babasını öldürmeyi aklına koyan Cevat Şakir, bir gece herkes uyurken gizlice babasının odasına gider. Kapıyı yavaşça açar ve derin bir soluk alarak babasının başucuna gelir. Yanına aldığı silahla tek kurşunla babasını hayattan kopartır.