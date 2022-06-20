Petrol
113.04
-0.07%
Euro
18.2684
0.46%
Dolar
17.3319
0.04%
Altın
1.024
-0.05%
Borsa
2537
0.15%
Bitcoin
362.701
6.39%
BTXN Coin
8.38
11.88%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Türk edebiyatında yeni tartışma: Katilin kitabı basılır mı

    Yazar Emrah Serbes ve Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı, Türk edebiyatında "katil" olarak adlandırılıyor. Peki insan öldüren yazarların kitabı basılır mı?
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türk edebiyatında yeni tartışma: Katilin kitabı basılır mı

    Beş yıl önce İzmir-Aydın otoyolunda, alkollü araç kullanırken çarptığı otomobilde aynı aileden üç kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes, modern edebiyatın en çok okunan ve bilinen yazarların başında geliyor.

    Ankara polisiyesi olarak bilinen Behzat Ç.'nin yaratıcısı olan Emrah Serbes, bu aralar yine gündemde.

    Gündemin adı bu sefer edebiyat ve kitap...

    Emrah Serbes, geçtiğimiz günlerde İletişim Yayınları tarafından basılan yeni kitabıyla konuşuluyor. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi-Çekiç ve Gül, kitap raflarındaki yerini aldı.

    Emrah Serbes, kazada üç kişinin ölümüne sebep olunca kitap çıkartıp, yayınlanması Türk edebiyatını ikiye böldü.

    Türk edebiyatında yeni tartışma: Katilin kitabı basılır mı #1

    Baba katili bir yazar

    Cinayet işleyen bir diğer yazar ise Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevap Şakir Kabaağaçlı'dır. Bilmeyenler için hatırlatalım. Halikarnas Balıkçısı, karısıyla "yasak aşk" yaşadığı iddiasıyla babasını öldürmüştür.

    Türk edebiyatında yeni tartışma: Katilin kitabı basılır mı #2

    Tek kurşunla son bulan hayat

    Bunun üzerine babasını öldürmeyi aklına koyan Cevat Şakir, bir gece herkes uyurken gizlice babasının odasına gider. Kapıyı yavaşça açar ve derin bir soluk alarak babasının başucuna gelir. Yanına aldığı silahla tek kurşunla babasını hayattan kopartır.


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu yeni yöntemle kriptodan servet elde etti!
    Btcrobo

    Bulduğu yeni yöntemle kriptodan servet elde etti!

    Muğla'da hızını alamayan kızgın boğa sahibini öldürüyordu
    3. Sayfa

    Muğla'da hızını alamayan kızgın boğa sahibini öldürüyordu

    'Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz'
    Dünya

    'Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz'

    Görüş Bildir