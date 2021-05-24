Türk edebiyatının efsanesi kim anketi

Yazar Doğan Hızlan'ın keni köşesinde başlattığı Türk edebiyatının efsanesi hangi yazar anketine birlerce kişi katıldı. En çok puanı 1461 ile Nazık Hikmet aldı.

6000’in üzerinde oy kullanılan ve 1461 oy ile Nazım Hikmet’in birinci geldiği anket için Doğan Hızlan’ın Anketler neyi açıklar? başlıklı yazısında yaptığı yorumdan çıkan sonuç ise tartışma yataracak cinsten.

2013'te yapılan ankette pek çok yazarın adı geçmiş. Okurlar da sevdikleri yazarlarla anketle destek vermişler.

TÜRK EDEBİYATININ EFSANESİ KİM?

Doğan Hızlan;"Anket sorusu şuydu: Türk Edebiyatının ‘efsane’ ismi kimdir?” Ankete 6 binin üzerinde okurumuz katıldı. 50 adın saptanmasında çoğunluk şu yöntemi benimsedi. Benim de katıldığım toplantıda hepimiz tercihlerimizi yaptık, en çok oy alan isimleri listeye koyduk. Bu kişisel değil, ortak bir listedir, yani Hürriyet’teki ekip arkadaşlarımla ortak çalışmamızın sonucunda belirlenmiş bir listedir."





LİSTEDE EN ÇOK OY ALANLAR

"Popüler olanlar, sözü çok edilenler, haklarında sempozyum yapılanlar, hep gündemde kalanlar ya da gündeme getirilenler bu listede çok oy almışlar. Kamuoyu, toplumda yaşayan okurların çoğu demek ki gündemi izliyor, popülerlik onların da zihnini çeliyor, oylamada yönlendiriyor.

Tabii öyle veya böyle Recaizade Mahmud Ekrem ismi listeye dair tahmin yürüten birçok kişiyi de yanıltabilecek bir durum oluşturuyor."

