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- Türk edebiyatının özgün şairi: Can Yücel
Türk edebiyatının özgün şairi: Can Yücel
- AA & Ensonhaber
- 12.08.2022 - 13:36
Dizeleriyle pek çok kişinin hafızasına yer edinen Can Yücel, 12 Ağustos 1999'da hayatını kaybetti. Efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Tahsin Yücel'in oğlu olan Can Yücel'in, babası için yazdığı "Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim" şiiri son derece etkileyicidir.
Usta şair 23 yıl önce hayatını kaybetti. Ruhu şad olsun...Can Yücel'in meşhur şiiri olan Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim şiiriyle sizleri başbaşa bırakıyoruz...
O şiirİ hatırlayalım...
Hayatta ben en çok babamı sevdim
Hayatta ben en çok babamı sevdim
Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk
Çarpık bacaklarıyla ha düştü ha düşecek
Nasıl koşarsa ardından bir devin
O çapkın babamı ben öyle sevdim
Bilmezdi ki oturduğumuz semti
Geldi mi de gidici
Hep hep acele işi
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi
Atlastan bakardım nereye gitti
Öyle öyle ezber ettim gurbeti
Sevinçten uçardım hasta oldum mu
Kırkı geçerse ateş çağrırlar İstanbul'a
Bi' helallaşmak ister elbet di mi oğluyla
Tifoyken başardım bu aşk oy'nunu
Oh dedim göğsüne gömdüm burnumu
En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki devin
Daha başka tür aşklar geniş sevdalar için
Açıldı nefesim fikrim can evim
Hayatta ben en çok babamı sevdim
A-h
A-h
A-h
İstanbul doğumlu şair
Can Yücel, 21 Ağustos 1926 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1956 yılında Güler Yücel ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı ve bir oğlu dünyaya geldi. Son yıllarında Eski Datça’ya yerleşti ve her hafta Leman, her ay Öküz dergilerinde yazıları ve şiirlerini yayınladı.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel`e hakaretten yargılanan Yücel, 18 Nisan seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi`nin İzmir 1. sıra milletvekili adayı oldu.
Edebi hayatı
Can Yücel, 1945-1965 yılları arasında `Yenilikler`, `Beraber`, `Seçilmiş Hikayeler`, `Dost`, `Sosyal Adalet`, `Şiir Sanatı`, `Dönem`,`Ant`, `İmece` ve `Papirüs` adlı dergilerde bir çok yazısı yayınlandı. Daha sonraları `Yeni Dergi`, ‘Birikim`, `Sanat Emeği`, `Yazko Edebiyat` ve `Yeni Düşün` dergilerinde yayınladığı şiir, yazı ve çeviri şiirleri ile tanınan Yücel, 1965`ten sonra siyasal konularda da ürün verdi. 12 Mart 1971 döneminde Che Guevara ve Mao'dan çeviriler yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkûm edildi. 1974’de çıkarılan genel afla özgürlüğüne kavuştu. Beraatının ardından hapiste yazdığı Bir Siyasinin Şiirleri adlı kitabını yayınladı.
Can Yücel öldü...
12 Ağustos 1999'da hayata gözlerini yuman Can Yücel, Datça'da toprağa verildi. Geriye biz okurlara miras kalan pek çok şiir ve söz bıraktı.
Anısına saygıyla...