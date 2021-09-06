Türk mutfağının asırlık tariflerle dünyaya açıldığı kitap, çok sevildi

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, ünlü şef ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan kitap, Türk mutfağının sağlıklı saklama ve pişirme teknikleri hakkında detaylı bilgiler veriyor.

Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açılmasına öncülük eden "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı, ünlü şefler, akademisyenler ve uzmanların beğenisini topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı himayesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan kitap, Türk mutfağının zenginliğini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor.

Türk mutfağının sağlıklı saklama ve pişirme teknikleri ile atıksız, ekolojik ve sürdürülebilir özelliklerine dikkati çekilen kitapta, kayıt altına alınan asırlık geleneksel tariflerin aslına uygun reçetelerinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

BOL TARİFLİ KİTAP

Ünlü şefler Ali Ronay, Arda Türkmen, Aydın Demir, Cüneyt Asan, Eyüp Kemal Sevinç, Fatih Tutak, Ömür Akkor, Savaş Aydemir, Sezai Erdoğan, Sinem Özler, Şemsa Denizsel, Şerife Aksoy, Yılmaz Öztürk, Zeki Açıkgöz'ün özel tarifleriyle katkı sunduğu kitapta; atıksız, fermante, yöresel, yerel ile glütensiz gibi sağlıklı ve alternatif beslenmeye yönelik 218 tarif yer alıyor.

HELVA TARİFİ EMİNE ERDOĞAN'DAN

"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtım programı, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kitap danışmanları, şefler, Türk mutfağının geleneksel tatlarını yaşatan sektör temsilcileri ve gastronomi yazarlarının da katılımıyla Beykoz'daki Cam ve Billur Müzesi'nde gerçekleştirildi. Kitaptaki reçetelerin ikram edildiği programın gözde lezzeti, Cumhurbaşkanlığı mutfağının menüsünde de yer alan leblebi helvası oldu. Katılımcılar, tadına baktıkları ve çok beğendikleri helvanın yapılışını ise Emine Erdoğan'ın tarif videosundan izledi.

"EN KAPSAMLI KİTAP"

Kitabın Yayın Koordinatörü, yemek ve seyahat yazarı Ebru Erke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapta Türk mutfağının ne kadar derin ve köklü bir tarihi olduğunu anlatmaya çalıştıklarını, her şeyden önce modern dünyayla uyumlu yüzünü anlattıklarını söyledi.





"HERKESE HİTAP EDEN KİTAP"

Şef Arda Türkmen, eski tariflerin Türk tarihi ve kültürünü yaşatmak için gelecek nesillere aktarılması gerektiğini, bunların dünya gastronomisinde yayınlanmasının da ülkenin temsil edilmesi açısından mühim olduğunu kaydetti.

"BÜYÜK BİR EKSİKLİK GİDERİLDİ"

Şef Somer Sivrioğlu da Türk mutfağındaki en önemli eksikliklerden birinin kayıt altına alma işlemine çok geç başlanması olduğunu, bu yüzden birçok Türk reçetesinin başka kültürlere kaydedildiğine dikkati çekerek, o nedenle bu projenin yapılmasının çok iyi olduğunu ifade etti.





Sivrioğlu, "Halbuki mutfağımız vejetaryen beslenme üzerine bir derya. O yüzden, sadece ülkemiz için değil, turistler için de belki hiç bilmedikleri bir şeyi öğrenme fırsatı doğuyor." dedi.