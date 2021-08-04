Türk şiirinin usta ismi Turgut Uyar'ın 94'üncü doğum yılı

Şair Turgut Uyar'ın bugün doğum günü... Usta şairi sevgi ve saygıyla yad ediyor, iyi ki doğdun diyoruz...

Türk şiirinin usta ismi Turgut Uyar’ın 4 Ağustos 1927 yılında hayat gözlerini açan şair, yine bir ağustos gününde hayatını kaybetti.

Bugün Turgut Uyar'ın 94'üncü doğum günü, kutlu olsun..

İkinci Yeni akımının önde gelen isimleri arasında yer alan Uyar, hayatında ve ilişkilerinde yaşadığı çetrefil dönemleri satırlarına taşır.

Birinci evlilikten istediği mutluluğu yakalamayan usta şair çareyi boşanmakta bulur. Bu sırada yazar Tomris Uyar’la şiir ve edebiyat üzerine mektuplaşmaya başlar. O dönem şair Cemal Süreya’yla birlikte olan ve ayrılmaya karar veren Tomris Uyar, eşinden yeni boşanan şairle evlenir.

Turgut Uyar’ın ilk şiiri olan Yad 947’de Yenigün dergisinde yayımlanır. Uyar'ın ilk kitabı Arz-ı Hal 1949'da raflarda yerini alır.

Bir sene önce ise yapılan şiir yarışmasında ikincilik elde ederek rüştünü ispat eder. Jüri kurulunda bulunan usta yazar Nurullah Ataç kendisine ileride çok iyi bir şair olacağını söylediğinde çok mutlu olur.

Edebiyat dünyasına adını yavaş yavaş duyuran genç yetenek Uyar’ın 1952’de Türkiyem adlı ikinci şiir kitabı yayımlar. “İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım” dizesindeki ince mesajda insanoğluna bahşedilen bütün güzelliklerin aslında herkese eşit oranda dağıtıldığını, bunu görmek için sadece başımızı kaldırıp göğe bakmamızın yeterli olacağını bize haykırır.

GÖĞE BAKMA DURAĞI

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım

Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından

Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından

Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar

Şu aranıp duran korkak ellerimi tut

Bu evleri atla bu evleri de bunları da

Göğe bakalım

(Turgut ve Tomris Uyar)

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

İnecek var deriz otobüs durur ineriz

Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya

Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum

Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun

Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam

Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım

Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda

Beni bırak göğe bakalım

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım

Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum

Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi

Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor

Seni aldım bu sunturlu yere getirdim

Sayısız penceren vardı bir bir kapattım

Bana dönesin diye bir bir kapattım

Şimdi otobüs gelir biner gideriz

Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç

Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin

Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat

Durma kendini hatırlat

Durma göğe bakalım

Ergül Tosun

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