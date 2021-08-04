Euro
10.0438
0.64%
Dolar
8.4685
0.76%
Altın
493.2
0.85%
Borsa
1.416
0.49%
Bitcoin
332.096
2.90%
EXEN Coin
24.05
1.69%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Türk şiirinin usta ismi Turgut Uyar'ın 94'üncü doğum yılı

    Şair Turgut Uyar'ın bugün doğum günü... Usta şairi sevgi ve saygıyla yad ediyor, iyi ki doğdun diyoruz...
    • Özel İçerik
    • 04.08.2021 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türk şiirinin usta ismi Turgut Uyar'ın 94'üncü doğum yılı

    Türk şiirinin usta ismi Turgut Uyar’ın  4 Ağustos 1927 yılında hayat gözlerini açan şair, yine bir ağustos gününde hayatını kaybetti.

    Bugün Turgut Uyar'ın 94'üncü doğum günü, kutlu olsun..

    İkinci Yeni akımının önde gelen isimleri arasında yer alan Uyar, hayatında ve ilişkilerinde yaşadığı çetrefil dönemleri satırlarına taşır.

    Birinci evlilikten istediği mutluluğu yakalamayan usta şair çareyi boşanmakta bulur. Bu sırada yazar Tomris Uyar’la şiir ve edebiyat üzerine mektuplaşmaya başlar. O dönem şair Cemal Süreya’yla birlikte olan ve ayrılmaya karar veren Tomris Uyar, eşinden yeni boşanan şairle evlenir.

    Turgut Uyar’ın ilk şiiri olan Yad 947’de Yenigün dergisinde yayımlanır. Uyar'ın ilk kitabı Arz-ı Hal 1949'da raflarda yerini alır.

    Bir sene önce ise yapılan şiir yarışmasında ikincilik elde ederek rüştünü ispat eder. Jüri kurulunda bulunan usta yazar Nurullah Ataç kendisine ileride çok iyi bir şair olacağını söylediğinde çok mutlu olur.

    Edebiyat dünyasına adını yavaş yavaş duyuran genç yetenek Uyar’ın 1952’de Türkiyem adlı ikinci şiir kitabı yayımlar. “İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım” dizesindeki ince mesajda insanoğluna bahşedilen bütün güzelliklerin aslında herkese eşit oranda dağıtıldığını, bunu görmek için sadece başımızı kaldırıp göğe bakmamızın yeterli olacağını bize haykırır.

    Türk şiirinin usta ismi Turgut Uyar ın 94 üncü doğum yılı #1

    GÖĞE BAKMA DURAĞI

    İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım

    Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından

    Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından

    Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar

    Şu aranıp duran korkak ellerimi tut

    Bu evleri atla bu evleri de bunları da

    Göğe bakalım

    Türk şiirinin usta ismi Turgut Uyar ın 94 üncü doğum yılı #2

    (Turgut ve Tomris Uyar)

    Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

    İnecek var deriz otobüs durur ineriz

    Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya

    Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum

    Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun

    Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam

    Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım

    Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda

    Beni bırak göğe bakalım

    Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım

    Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum

    Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi

    Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor

    Seni aldım bu sunturlu yere getirdim

    Sayısız penceren vardı bir bir kapattım

    Bana dönesin diye bir bir kapattım

    Şimdi otobüs gelir biner gideriz

    Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç

    Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin

    Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat

    Durma kendini hatırlat

    Durma göğe bakalım

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir