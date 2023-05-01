Türk ve Türkçe edebiyat tartışması devam ediyor; kültür insanlarından bildiri: Bu dayatmaları reddediyoruz Son zamanlarda Türkiye'de yaşanan Türk, Türkçe ve yerli edebiyat tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Bir araya gelen ve bildiri yayınlayan yazar, şair ve kültür insanları, bu dayatmaları reddettiklerini açıkladı.

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Edebiyatımız son birkaç aydır yeni bir tartışmaya sahne oldu. Özellikle sosyal medyada büyük tartışmalara sahne olan konu ise; Türkçe edebiyatı mı yoksa Türk edebiyatı mı demeliyiz?

Bu tartışma yayınlanan bildirilerle yepyeni bir boyut kazandı. Buna göre; yerli, Türkçe edebiyat kavramlarını kabul etmediklerini bildiren kültür insanları bu duruma tepki gösterdi.

Bu bağlamda kitapseverler iki ayrıldı ve tartışmalar kısa süreliğine olsa da durdu. Özellikle Türkiye'de her etnik kökenden yaşayan insanların olduğunu düşünen bir kesim, bunun Türk edebiyatı değil Türkçe edebiyat olması yönünde görüş belirtiyor.

Türk edebiyatı vurgusu

Türk edebiyatı diyen kesim ise; diğer ülkeler de kendi adlarını kullanarak edebiyat vurgusu yapıyor. Dolaysıyla Türk edebiyatı demekte herhangi bir sakınca olmadığını söylüyorlar.

"Türkçe edebiyat dayatması"

Yazar ve şair Kaan Eminoğlu öncülüğünde bir araya gelen yazar ve şairler, tepkilerini yayınladıkları bildiri ile dile getirdi. Kültür insanları, yayınladıkları bildiride; yayınevlerinin ve kitapevlerinin "Türk edebiyatı" ifadesini değiştirip; yerini "yerli, Türkçe edebiyat" kavramını kullanmaları kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

İşte yazar ve şairlerin yayınladıkları o bildiri;

"Bu dayatmaları kabul etmiyoruz"