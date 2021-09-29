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- Türkçenin laf cambazı Salah Birsel'in denemeleri
Türkçenin laf cambazı Salah Birsel'in denemeleri
- Özel İçerik
- 29.09.2021 - 13:40
Gece Mavisi, Türkçenin laf cambazı Salâh Birsel'in gençlik anılarından entelektüel birikimine yergi yergilediği, sergi sergilediği, tiyatro eleştirileriyle birlikte 1001 Gece Denemeleri'nin belki de en adına yaraşır, kapsamlı ve muteber ciltlerindendir.
Düzayak ettiği deneme ve günlük türlerinin arasındaki tüy kadar hafif geçişler muzip enstantanelerle renklenirken, Birsel'in edebiyat camiası içerisinde atlattığı badirelerin kıymeti yine onun eşsiz üslubuyla ballanıyor.
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Sayfa: 198
ŞAPKA ÇIKARMAK...
Edebiyata vara varası kulluk etmek için bu yolda tıngır elek, tıngır saç kalmayı göze almış lafazan bir kalemşörün kat ettiği yolları hayranlıkla okuyacak, dobracılığın, adamsendeciliğin, hovardalığın böylesi ölçülü ve hınzır icrasına şapka çıkaracaksınız.
Salah Birsel
"İBN SİNA DEĞERLİ ŞEYLERE DEĞER KATTI"
"Artık sağlığımı çekip çeviren yönetici gücünü yitirdi. İbn Sina üzerinde kalmak gerekirse onun 16 yaşına geldiği vakit tıp bilimini baştanbaşa yutmuş bulunduğunu şuracığa kıstırmalıyız. O, Aristoteles’ten öğrendiği her değerli şeye beş değil, elli şey katmış biridir. Babası Belh kentindendir. "
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com