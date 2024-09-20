Türkiye ve dünyada sesli kitabın popülerliği artıyor; okurlar zamandan tasarruf ediyor Günümüzde dijital teknolojinin yaşamımızın her alanına girmesi, alışkanlıklarımızı köklü şekilde dönüştürüyor. Müzikten eğitime, günlük hayattan iş dünyasına kadar birçok alanda dijital araçların yaygınlaşması, okuma alışkanlıklarımızı da derinden etkiliyor.

Haber Merkezi

Dijital teknolojiler, hayatımızın her alanına olduğu gibi okuma alışkanlıklarımıza da derin bir dönüşüm getirdi. Dr. Öğretim Üyesi Serdar Ay da dijitalleşmenin getirdiği değişimleri ve bu değişimlerin okuma davranışlarımız üzerindeki etkilerini paylaştığı değerlendirmede aynı zamanda sesli kitap pazarının hızla yükselişe geçtiğinin altını çizdi.

Ay, “Sesli kitap pazarının dünya çapında 2030 yılında 33,59 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Serdar Ay, dijital cihazlar sayesinde bilgiye erişim hızlandıkça, basılı materyallerin kullanımında belirgin bir azalma gözlemlendiğini aktardığı konuşmasına şöyle devam etti:

DİJİTALLEŞMENİN FAYDASI

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılında

Türkiye'deki gazete ve dergi sayısı yüzde 9,2 oranında azalarak

düşmüştür. Aynı dönemde toplam tirajlar yüzde 8,3’lük bir azalma

göstererek 848 milyon 365 bin 241’e gerilemiştir. Bu düşüş, yazılı

medyanın yerini giderek dijital platformların aldığını açıkça göstermektedir.

Ancak ilginç bir şekilde, bu veriler basılı kitaplarda tam anlamıyla geçerli

değildir. Araştırmalarımıza göre, basılı kitaplar hâlâ elektronik kitaplara

kıyasla daha fazla tercih ediliyor. Yani, dijitalleşmenin artışına rağmen,

basılı kitapların sunduğu fiziksel/zihinsel faydanın ve keyfin değerini

koruduğu görülüyor.”

DİJİTAL OKUMANIN POPÜLERLİĞİ ARTIYOR

Dijital okumanın popülerliği artarken, ekran ve basılı okuma arasında birçok fark bulunuyor. Dijital platformlar bilgiye erişim hızını artırıyor. Okuyucular, arama motorları sayesinde istedikleri bilgilere daha hızlı ve kolayca ulaşabiliyor.

Örneğin, basılı bir kitabın sayfalarını çevirmeden, sadece birkaç tuş yardımıyla yüzlerce sayfalık bir kitapta aradıkları bilgiye anında ulaşabiliyorlar.

ZAMAN KAZANMAK AÇISINDAN ÖNEMLİ

Çevre üzerindeki etkiler ise diğer önemli bir konu. Dijital kitapların yaygınlaşmasıyla kâğıt kullanımı azaldığı için ağaç kesiminin önüne geçiliyor ve çevreye daha az zarar veriliyor.

Böylece dijitalleşme, doğrudan çevresel sürdürülebilirlik açısından da avantaj sağlıyor. Bu süreçte ortaya çıkan sesli kitapların ise sadece görme engelli bireyler için değil, zaman kazanmak isteyen herkes için pratik çözümler sunduğunu ifade eden Serdar Ay,

"SESLİ KİTAP PAZARI HIZLA BÜYÜYOR"

“Spor yaparken veya seyahat ederken kitap dinlemek, dijital teknolojinin sunduğu yenilikçi faydalardan biri olarak dikkat çekiyor. Üstelik sesli kitap pazarı dünya genelinde hızla büyüyor. Yapılan tahminlere göre, 2030 yılında küresel sesli kitap pazarının 33,59 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu büyüme, dijital okuma alışkanlıklarının çeşitlenmesine önemli bir katkı sağlıyor” şeklinde konuştu."

Son olarak, ellerinde akıllı telefonlar ve tabletlerle büyüyen Z kuşağının, okuma alışkanlıklarını büyük ölçüde dijital platformlara kaydıracağı öngörülüyor. Ay şöyle devam etti;

KİTAP KOKUSUNUN VERDİĞİ HAZ

“Birçok faydalar sunan dijitalleşme kaçınılmaz. Ancak dijital platformlar bilgiye erişimi hızlandırsa da basılı kitapların sunduğu eşsiz deneyimler hâlâ değerini koruyor. Kitap kokusunun verdiği hazzın ekranlardan alınamayacağı çok açıktır.”

ergul.tosun@ensonhaber.com