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    Türkiye’de at yarışlarının tarihi Son Ayakta Kim Geldi kitabında

    Ozan Torun’un Son Ayakta Kim Geldi? adlı kitabı İletişim Yayınları etiketiyle 11 Haziran’da yayımlanıyor. Kitapta, Türkiye'de at yarışlarının köklü tarihi anlatılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 13:07
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    Türkiye’de at yarışlarının tarihi Son Ayakta Kim Geldi kitabında

    Osmanlı’nın son döneminden günümüze kadar, Türkiye’de at yarışları âleminin rengârenk bir hikâyesi…

    Yarışların kurumsal çerçevesinden yarış mekânlarına, yetiştiriciler ve jokeylerden atların nakil koşullarına kadar, her yönüyle tarihsel değişim süreci…

    Sevgilisine mektuplarında yarış tüyoları veren Orhan Veli’den At’a Senfoni’yi yazan Necip Fazıl’a, at ve yarış tutkunları…

    Bahis rejimi, altılı ganyancılık… Yarış bültenleri, tahmincileri ve spikerleriyle kendine özgü at yarışı medyası…

    Türkiye’de at yarışlarının tarihi Son Ayakta Kim Geldi kitabında #1

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    Sayfa: 428

    KAYNAK ÖZELLİĞİNDE

    Ozan Torun’un olağanüstü ayrıntılı çalışması Son Ayakta Kim Geldi?, çok yönlü bir kültür tarihi niteliğinde. Gündelik hayata, eğlence endüstrisine, onlarla birlikte medenileşme ve modernleşme algısının tarihsel seyrine geniş açılı bir bakış sağlıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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