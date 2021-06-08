Türkiye’de at yarışlarının tarihi Son Ayakta Kim Geldi kitabında

Ozan Torun’un Son Ayakta Kim Geldi? adlı kitabı İletişim Yayınları etiketiyle 11 Haziran’da yayımlanıyor. Kitapta, Türkiye'de at yarışlarının köklü tarihi anlatılıyor.

Osmanlı’nın son döneminden günümüze kadar, Türkiye’de at yarışları âleminin rengârenk bir hikâyesi…

Yarışların kurumsal çerçevesinden yarış mekânlarına, yetiştiriciler ve jokeylerden atların nakil koşullarına kadar, her yönüyle tarihsel değişim süreci…

Sevgilisine mektuplarında yarış tüyoları veren Orhan Veli’den At’a Senfoni’yi yazan Necip Fazıl’a, at ve yarış tutkunları…

Bahis rejimi, altılı ganyancılık… Yarış bültenleri, tahmincileri ve spikerleriyle kendine özgü at yarışı medyası…

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KAYNAK ÖZELLİĞİNDE

Ozan Torun’un olağanüstü ayrıntılı çalışması Son Ayakta Kim Geldi?, çok yönlü bir kültür tarihi niteliğinde. Gündelik hayata, eğlence endüstrisine, onlarla birlikte medenileşme ve modernleşme algısının tarihsel seyrine geniş açılı bir bakış sağlıyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com