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- Türkiye'de bir dönem edebiyatın nabzını Yazıt dergisi tutuyordu
Türkiye'de bir dönem edebiyatın nabzını Yazıt dergisi tutuyordu
Türkiye'de yayıncılık sektörü kriz içindeyken, Yazıt dergisinin 2. sayısı basılmaktaydı.
- Haber Merkezi
- 07.07.2021 - 10:07
14 Şubat 1990’dan Erdal Öz’lü, Yazıt’lı bir Cumhuriyet sayfası… Türkiye yayıncılık sektörü kriz içinde anlaşılan; dağıtımcılar, kitapçılar ve yayınevleri de sürekli krizden nasıl çıkılacağını konuşuyorlar. Erdal Öz, Yayıncılar Birliği yönetim kurulundan istifa etmiş…
RÜZGAR GİBİ GEÇEN DERGİ
Arşiv fotoğrafını çeken arkadaşımızın gözünden kaçan bir şey var ama: Yazıt’ın 2. sayısı basılıyormuş o ay. Ankara’da, İzzet Kılıçlı yönetiminde çıkan Yazıt’ın ömrü kısa olmuştu ama kimleri kazandırmamıştı ki edebiyatımıza; Cemil Kavukçu’nun, Hasan Ali Toptaş’ın, Özcan Karabulut’un katkılarıyla, Yazıt rüzgâr gibi geçmişti…
Ergül Tosun
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