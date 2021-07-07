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    Türkiye'de bir dönem edebiyatın nabzını Yazıt dergisi tutuyordu

    Türkiye'de yayıncılık sektörü kriz içindeyken, Yazıt dergisinin 2. sayısı basılmaktaydı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 10:07
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    Türkiye'de bir dönem edebiyatın nabzını Yazıt dergisi tutuyordu

    14 Şubat 1990’dan Erdal Öz’lü, Yazıt’lı bir Cumhuriyet sayfası… Türkiye yayıncılık sektörü kriz içinde anlaşılan; dağıtımcılar, kitapçılar ve yayınevleri de sürekli krizden nasıl çıkılacağını konuşuyorlar. Erdal Öz, Yayıncılar Birliği yönetim kurulundan istifa etmiş…

    Türkiye de bir dönem edebiyatın nabzını Yazıt dergisi tutuyordu #1

    RÜZGAR GİBİ GEÇEN DERGİ

    Arşiv fotoğrafını çeken arkadaşımızın gözünden kaçan bir şey var ama: Yazıt’ın 2. sayısı basılıyormuş o ay. Ankara’da, İzzet Kılıçlı yönetiminde çıkan Yazıt’ın ömrü kısa olmuştu ama kimleri kazandırmamıştı ki edebiyatımıza; Cemil Kavukçu’nun, Hasan Ali Toptaş’ın, Özcan Karabulut’un katkılarıyla, Yazıt rüzgâr gibi geçmişti…

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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