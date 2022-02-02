Türkiye'de edebiyat dergiciliği bitiyor tehlikesi

Edebiyat dergileri yaşanan ekonomik duruma karşı kapanmaya başlıyor. Son olarak Dergah dergisi yayınlarına ara verdi.

Bütün dünyada gözlemlenen kâğıt tedarikinde yaşanan zorluklar sebebiyle Dergah dergisi yayına ara verdiğini duyurdu. Bir dönem Türkiye'de edebiyatta adından söz ettiren edebiyat dergilerinin ömrü kısalmaya başlıyor. Nitekim, yaşanan ekonomik sorun ve kağıda gelen zamlar yüzünden zor günler geçiriyor.

"AVRUPALILAR BİZE ŞAŞIRIYOR"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; 1933’ten beri aralıksız neşredilen Türkiye’nin en eski edebiyat dergisi Varlık’ın Yazı İşleri Müdürü Filiz Nayır Deniztekin, "Dünyada selüloz krizinden ötürü kâğıtta fiyat artışı oldu. Bizde dolar kuru etkisi de var. İki ay üst üste aynı fiyattan kâğıt alamıyoruz. Dergicilikte bizi köşeye sıkıştıran bir durumun içerisindeyiz.” ifadelerini kullanıyor. “Mutlaka devlet desteği lazım.” diyen Deniztekin sözlerine şöyle devam ediyor: Edebiyat dergileri bütün Avrupa ülkelerinde sübvanse ediliyor. Avrupalı dergi yayıncılarıyla konuştuğumuzda, yardım almadan hayatımızı sürdürdüğümüzü öğrenip bize hayret ediyorlar." Bütün bunlara rağmen dergiyi çıkarma motivasyonlarını anlatan Filiz Nayır Deniztekin “Bir kere 1933’ten beri aksamadan yayınlanan bir gelenek bu… Ülkemizde yaşayan en eski edebiyat dergisi. Dünyada da parmakla gösteriliyor. Zarar da etsek böyle bir geleneği sürdürmek bizim vazifemiz. Dergiyi çıkarmak zorundayız. İnşallah yayın hayatı düzlüğe çıkacaktır." şeklinde konuşuyor.

"HER DÖNEM SIKINTI YAŞANDI"

Hece Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Rasim Özdenören ise "Sadece bu dönemde değil her zaman edebiyat dergisi çıkarmak fedakârlık işiydi. Dergiyi çıkaranlar kendi varlıklarından ve ceplerinden fedakârlık ediyordu. Bir de edebiyatın müşterisi hep az oldu.” diyor. Dergilerin içerisinde bulundukları durumun devlet desteğiyle değişmeyeceğini savunan Özdenören, “Devlet kâğıt temininde destek olabilir ama suni kalacaktır. Bu durum, edebiyat dünyasının kendi meselesidir. Edebiyatçı varsa edebiyat dergisi vardır. Bir edebiyat görüşünüz mevcutsa sarı defter kâğıdına yazıp atsanız onu müşterisi bulur. Ama itiraf edeyim ki dolu şeyler söyleyen bir edebiyat dergisi elime geçmiyor. Dergilerde birbirinin tekrarı olan şeyler amatör heveslerle yazılıp çiziliyor." değerlendirmesinde bulunuyor.

"EDEBİYAT DERGİLERİ UFKUMUZDAN KAYBOLACAK"

Yarım asrı geride bırakan Türk Edebiyatı dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İmdat Avşar ise edebiyat dergilerine olan rağbetin düştüğünü kaydederek "İnternet çağında edebiyata olan merak biraz azaldı. Bunun yanında 70’li ve 80’li yılların o hararetli edebi ortamının edebiyat dergilerinin de eski havasında olmadığını rahatlıkla söylemek mümkün. Edebiyat dergilerini kuşaklar boyunca devam ettirmek giderek zorlaşıyor." dedi.