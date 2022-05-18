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    Türkiye’de gençler, yılda ortalama 25 kitap okuyarak Avrupa’daki gençleri geride bıraktı

    Türkiye’de gençler, yılda ortalama 25 kitap okuyarak Avrupa’daki gençleri geride bıraktı

    Türkiye’de 11 - 18 yaş arasındaki gençler, 2021 yılında yılda ortalama 25 kitap okuyarak Hollanda Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Meksika’daki akranlarını geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:23
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    Avrupa’nın en değerli eğitim teknolojileri şirketi GoStudent, 11 - 18 yaş grubu öğrencilerin okuma alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla içlerinde Türkiye, Almanya, İtalya ve Meksika’nın bulunduğu yedi ülkede bir araştırma yaptı.

    Yapılan araştırma sonucunda Türkiye’deki gençler, 2021’de yılda ortalama 25 kitap okuyarak, Hollanda, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Meksika ’daki akranlarını geride bıraktı.

    Oyun konsolları, akıllı telefon, bilgisayar ve tablet kullanımının yükselişiyle birlikte birçok kişi kitaplara olan ilginin azalacağını düşündü ancak Türkiye’deki gençler yılda ortalama kitap okuyarak Avrupa ortalamasını neredeyse ikiye katladı.

    Türkiye’de gençler, yılda ortalama 25 kitap okuyarak Avrupa’daki gençleri geride bıraktı #1

    Ebeveynler az okuyor

    Araştırmada dikkat çeken unsurlardan biri de ebeveynlerin okuma alışkanlıkları oldu. Ebeveynler ne kadar çok okursa çocuklarının da okuma alışkanlığı yüksek oluyor. Türkiye’de ebeveynlerin %66’sı haftada en az bir kitap okuyarak diğer ülkelerin arasında birinci sırada yer aldı.

    Türkiye’de gençler, yılda ortalama 25 kitap okuyarak Avrupa’daki gençleri geride bıraktı #2

    Çizgi roman ve fantastik kitaplar ilk sırada

    Çizgi roman ve fantastik macera  türü kitaplar vazgeçilmez olurken, gençler okumak için en sevdikleri zamanın hafta sonları ve boş zamanları olduklarını söylüyor. Yaratıcı düşünme sürecini etkileyen ve  biliş düzeyini yükselten gece yatmadan önceki zamanın ise gençlerin ikinci en çok sevdikleri zaman olduğu ortaya çıkıyor.


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