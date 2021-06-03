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    Türkiye'de kim ne okuyor

    Tükiye'de ünlü yazar ve isimlerin hangi kitapları okuduğunu merak ettiniz mi? Biz merak ettik ve yazdık...
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 14:13
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    Türkiye'de kim ne okuyor

    Yazarların ve ünlü isimlerin ne tür kitapları okudukları çoğu zaman merak konusu olmuştur. Ünlü isimler de işlerinden arta kalan zamanlarda kitap okuyorlar. Yazarları derseniz; onların zaten işi okumak..

    İşte ünlü isimlerin okudukları kitaplar...

    Sermiyan Midyat - Süper İyi Günler

    Türkiye de kim ne okuyor #1

    Oyuncu Sermiyan Midyat, Mark Haddon'ın Süper İyi Günler adlı romanını okuyor.

    Doktor Ayça Kaya - Dervişin Teselli Koleksiyonu

    Türkiye de kim ne okuyor #2

    Doktor Ayça Kaya, Macit Ömür Öztürk'ün Dervişin Teselli Koleksiyonu kitabını okuyor.

    Zeynep Çavuşoğlu - İstanbul Seni Uykusuz Bırakmaz

    Türkiye de kim ne okuyor #3

    Sevilen kitapların yazarı Zeynep Çavuşoğlu ise; Serkan Erdoğan'ın İstanbul Seni Uykusuz Bırakmaz kitabını okuyor.

    Demet Altınyeleklioğlu - Kraliçenin Terbiyesi

    Türkiye de kim ne okuyor #4

    Yazar Demet Altınyeleklioğlu, Philippa Gregory kitabını okuyor.

    İnci Aral - Bilmek İstemeyeceğim Şeyler

    Türkiye de kim ne okuyor #5

    Yazar İnci Aral, Deborah Levy'ın Bilmek İstemeyeceğim Şeyler kitabını okuyor.


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