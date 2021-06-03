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Türkiye'de kim ne okuyor
Tükiye'de ünlü yazar ve isimlerin hangi kitapları okuduğunu merak ettiniz mi? Biz merak ettik ve yazdık...
- Haber Merkezi
- 03.06.2021 - 14:10
- Güncelleme : 03.06.2021 - 14:13
Yazarların ve ünlü isimlerin ne tür kitapları okudukları çoğu zaman merak konusu olmuştur. Ünlü isimler de işlerinden arta kalan zamanlarda kitap okuyorlar. Yazarları derseniz; onların zaten işi okumak..
İşte ünlü isimlerin okudukları kitaplar...
Sermiyan Midyat - Süper İyi Günler
Oyuncu Sermiyan Midyat, Mark Haddon'ın Süper İyi Günler adlı romanını okuyor.
Doktor Ayça Kaya - Dervişin Teselli Koleksiyonu
Doktor Ayça Kaya, Macit Ömür Öztürk'ün Dervişin Teselli Koleksiyonu kitabını okuyor.
Zeynep Çavuşoğlu - İstanbul Seni Uykusuz Bırakmaz
Sevilen kitapların yazarı Zeynep Çavuşoğlu ise; Serkan Erdoğan'ın İstanbul Seni Uykusuz Bırakmaz kitabını okuyor.
Demet Altınyeleklioğlu - Kraliçenin Terbiyesi
Yazar Demet Altınyeleklioğlu, Philippa Gregory kitabını okuyor.
İnci Aral - Bilmek İstemeyeceğim Şeyler
Yazar İnci Aral, Deborah Levy'ın Bilmek İstemeyeceğim Şeyler kitabını okuyor.