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    Türkiye'de son zamanlarda artan dergi okuma kültürü

    Türkiye'de son birkaç yılda ekonomi, edebiyat, spor, politika ağırlıklı dergiler baş gösteriyor. Bu dergiler okurlar tarafından da talep görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 16:33
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    Türkiye'de son zamanlarda artan dergi okuma kültürü

    Dergicilikte çok ilginç yeni bir trend ortaya çıktı. Gündem, sokak, bol miktarda iyi kalemlerden çıkmış güzel yazı, mizah ve edebiyat içeren dergiler, çok okunuyor ve konuşuluyor .

    Bütün bu yeni nesil dergilerin ortak özelliği, adeta bir dil devrimi yapmış olmaları. Edebiyattan beslenen, aynı zamanda eğlenceli, kıvrak bir dil.

    BOL İÇERİKLİ DERGİLER

    Üstelik içinde bol bol, uzun uzun yazılarla, üstelik internette hiçbir şey yapmadan ve neredeyse 80'lerde 90'larda kaldı sandığımız bir tasarım, üçüncü hamur kağıtla okurları kendine çekiyor.

    Türkiye de son zamanlarda artan dergi okuma kültürü #1

    MİZAH VE EDEBİYAT İLK SIRADA

    Dergiler arasında mizah ve edebiyat dergileri ilk sıralarda. Kafa, Ot, Kafkaokur, Bavul, Masa, Kafasına Göre, Fil, Pul Biber, Parande gibi dergiler okurların sevgisini kazandı.

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