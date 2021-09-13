Türkiye’de Yenilik Tabanlı Girişimcilik kitabı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Türkiye’de Yenilik Tabanlı Girişimcilik isimli eseri kitapseverler ile buluşturdu.

Türkiye’de Yenilik Tabanlı Girişimcilik isimli kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlandı. Türkiye’nin girişimcilik öyküsünü teoriden kopmadan detaylı bir şekilde aktaran eser; İbrahim Semih Akçomak, Berna Beyhan, Dilek Çetindamar ve Vedat Sinan Tandoğan tarafından derlendi.

17 MAKALE YER ALIYOR

Girişimcilik konusuna hakim akademisyenler, ilgili devlet kurumlarındaki uygulayıcılar, akademisyen uygulamacılar ve arayüz yapılardaki uygulamacılardan oluşan yazar tarafından hazırlanan 17 makalenin yer aldığı eser ile ulusal yazındaki boşluğun doldurulması amaçlanıyor.

YENİLİK TABANLI GİRİŞİM

Türkiye'nin pek de anlatılmayan özgün girişimcilik öyküsünü kapsamlı bir şekilde ele alarak bir başucu kaynağı olarak öne çıkıyor. Türkiye özellikle son 10 yılda hem program çeşitliliği hem de ölçek olarak pek çok ülkeden ayrılan bir girişimciliği destekleme politikası yürütüyor. Türkiye’nin teknoloji ve yenilik politikasının temel taşı haline gelen “girişimcilik” kavramının, “yenilik tabanlı girişim” vurgusunun ve uygulanan politika sepetinin eleştirilecek yanları da bulunuyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com