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    Türkiye'nin ilk kadın Nobel adayı Leyla Erbil'di

    Edebiyat alanında Nobel'e aday gösterilen ilk kadın yazarımız Leyla Erbil'di. 2002’de aday gösterilen Erbil, ne yazık ki ödülü almayı başaramadı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 14:11
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    Türkiye'nin ilk kadın Nobel adayı Leyla Erbil'di

    Nobel Edebiyat Ödülü'ne 2008’de ise Türkiye’den üç aday çıktı. Yaşar Kemal ve Leyla Erbil ikilisine bu kez İlhan Berk de eklendi fakat ne yazık ki o yıl da ödül yine Türkiye’ye gelmedi.

    Her yıl adayları ve kazananlarıyla çok tartışılan bu ödülleri Edebiyat alanında Türkiye’den şimdiye kadar sadece bir isim kazanabildi.

    Türkiye nin ilk kadın Nobel adayı Leyla Erbil di #1

    ORHAN PAMUK KAZANDI

    Uzun bir yazarlık kariyerinden sonra Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday olan ve bu ödüle 2006 yılında layık görülen Orhan Pamuk ismi açıklandı.

    Türkiye nin ilk kadın Nobel adayı Leyla Erbil di #2

    Leyla Erbil

    ÖDÜL GEREKÇESİ

    "Kentinin melankolik ruhunun izlerini sürerken kültürlerin birbirleriyle çatışması ve örülmesi için yeni simgeler bulan" bir yazar olarak tanımlanmıştı.

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