Tüyap Kitap Fuarı 3 Aralık'ta başlıyor

İki yıldır yapılamayan Tüyap Kitap Fuarı nihayet başlıyor. Fuar,3-11 Aralık tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak.

Kitap fuarları, gerek yazarların imza günleri gerek fuarlara özel kitap kampanyaları ve gerek kültür sanat etkinlikleri ile gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

Pandeminin bitmesiyle beraber farklı illerde yapılmaya başlanan kitap fuarları, yazar ve okur buluşmalarına devam ediyor. İki yıldır yapılamayan TÜYAP Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Fuarı hasretle bekleyen kitapseverler ise oldukça heyecanlı.

Pandemi sürecinin başından beri sekteye uğrayan takvim, sürecin görece normalleşmesiyle yeniden kalabalıklaşmaya hazırlanıyor.

Kapılarını açıyor

Pandemi nedeniyle iki yıldır ertelenen TÜYAP Kitap Fuarı, 2022 yılında nihayet okurlara kapılarını açacak. Buna göre, yapılamayan fuar bu yıl 3 Aralık'ta kapılarını kitapseverlere açacak.