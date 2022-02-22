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    TÜYAP Kitap Fuarı ile hasret sona erecek

    Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılmayan İstanbul Kitap Fuarı, bu sene gerçekleştirilecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 10:04
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    TÜYAP Kitap Fuarı ile hasret sona erecek

    TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde hazırlanan 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 3-11 Aralık tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek.

    Adana'da düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı ile fuarlara yeniden başlayacağını duyuran TÜYAP Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli, Kahramanmaraş ile yıl boyunca okurla bir araya gelmeye devam etme kararı aldı.

    TÜYAP Kitap Fuarı ile hasret sona erecek #1

    İSTANBUL'DA FUAR

    19. Bursa Kitap Fuarı 11-20 Mart'ta TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 17. Ankara Kitap Fuarı 18-27 Mart'ta ATO Congresium'da, CNR İstanbul Kitap Fuarı 19-27 Mart’ta CNR Expo'da, 12. Kocaeli Kitap Fuarı, 14-22 Mayıs'ta Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde, Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı ise 21-31 Ekim'de Kahramanmaraş Belediye Fuar Merkezi'nde kitap tutkunlarıyla buluşacak.


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