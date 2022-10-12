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    TÜYAP Kitap Fuarı yaklaşırken, kitapseverler heyecanlı

    Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan TÜYAP Kitap Fuarı, aralık ayında başlayacak. Okurlar ise heyecanlı...
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 17:09
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    TÜYAP Kitap Fuarı yaklaşırken, kitapseverler heyecanlı

    Kitap fuarları, gerek yazarların imza günleri gerek fuarlara özel kitap kampanyaları ve gerek kültür sanat etkinlikleri ile gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Pandeminin bitmesiyle beraber farklı illerde yapılmaya başlanan kitap fuarları, yazar ve okur buluşmalarına devam ediyor.

    İki yıldır yapılamayan TÜYAP Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Fuarı hasretle bekleyen kitapseverler ise oldukça heyecanlı.

    Pandemi sürecinin başından beri sekteye uğrayan takvim, sürecin görece normalleşmesiyle yeniden kalabalıklaşmaya hazırlanıyor.

    Kapılarını açıyor

    2022 Pandemi nedeniyle iki yıldır ertelenen TÜYAP Kitap Fuarı, 2022 yılında nihayet okurlara kapılarını açacak.

    TÜYAP Kitap Fuarı yaklaşırken, kitapseverler heyecanlı #1

    Aralıkta başlıyor

    TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde hazırlanan 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 3-11 Aralık 2022 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek.


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