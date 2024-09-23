TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kasımda kapılarını açıyor Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuar'ı, 2-10 Kasım'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

AA

Yurt içi ve yurt dışından yayınevleri, yazarlar ve okurların bir araya geleceği fuarın onur konuğu ülkesi Azerbaycan, onur yazarı ise çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural olarak belirlendi. Bu yıl ayrıca Çocukluk Şenliktir! ana temasını taşıyan fuarın ayrıntıları, Rami Kütüphanesi'nde yapılan basın toplantısında anlatıldı.

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Türkiye'de yayıncılık sektörünün, birlikte çalışma kültürünün gelişmesi ve güçlenmesiyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında önemli hızla genişlediğini söyledi.

GÜÇLENEN YAYINCILIK SEKÖTRÜ

Beyoğlu, geçen yıl yaklaşık 100 bin yeni kitabın yayınlandığına dikkati çekerek, "Güçlenen yayıncılık sektörünün arzı endam ettiği en önemli yerlerden birisi de kuşkusuz Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'dır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak fuarın ilk üç gününde gerçekleştirdiğimiz uluslararası bölümde bize destek oldukları için düzenleyenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuarın 50 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirileceğini belirterek,

"1000'e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu fuara iştirak ediyor. Bu bakımdan da bölge coğrafyası içerisinde sektörün en büyük fuarına hep birlikte ev sahibi olacağız" diye konuştu.

DÜNYA EDEBİYATININ ÖNDE GELEN İSİMLERİ FUARDA

Fuar kapsamında, 2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde açık olacak uluslararası salonda bu sene yurt dışından Romanya, İran, Hırvatistan, Çin, İngiltere'den yayınevleri yer alacak ve önemli telif anlaşmalarına imza atacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen ve kısa adı "TEDA" olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi kapsamında ise yurt dışından farklı ülkelerden gelecek yayıncılar, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek, telif alışverişinde bulunacak.

Fuarın uluslararası konukları arasında Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fawer yer alıyor.Etkinlik kapsamında, fuar alanında ilgili bölüm öğrencilerinin ve illüstratörlerin çalışmalarını sergileyebileceği "İllüstratörler Duvarı" hazırlanacak. Duvarda, illüstratörler çalışmalarını sektör ilgililerine tanıtma imkanı bulurken, yeni iş imkanları için de fırsat yakalayabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)