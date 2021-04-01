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    Üç Kelimelik Dünya: Aşklar, Oyunlar, Duygular

    Osman Palabıyık'ın Üç Kelimelik Dünya okurlarıyla buluştu. Aşklar, oyunlar ve duyguların arka bahçesinde bir gezinti...
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 15:04
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    Üç Kelimelik Dünya: Aşklar, Oyunlar, Duygular

    Çeşitli dergilerde yayımlanan söyleşileriyle tanıdığımız Osman Palabıyık bu kez edebiyat, sinema, müzik gibi hayatın farklı alanlarından sevilen isimlerle geçmişin aynasında buluştu.

    Modern hayat kisvesi altında istesek de istemesek de uyum sağladığımız hız ve tüketme arzusu bir şekilde içe dönme hevesimizin önüne duvarlar örüyor. Hatırlamak için can attığımız şeylere bile vakit ayıramaz olduk.

    Üç Kelimelik Dünya: Aşklar, Oyunlar, Duygular #1

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    Sayfa: 276

    DUYGULARI YENİDEN HATIRTLAMA ZAMANI

    Bu demek değil ki gelişim ve değişim kötüdür, asla ancak neyi, nasıl ve ne ölçüde kullandığımız mühim. Sınırlarımızı belirlemek zaman zaman zor olsa da, telaşla atan kalbimize de kulak verelim. Şimdi aşkları, oyunları ve duyguları yeniden anımsama zamanı…

    Üç Kelimelik Dünya: Aşklar, Oyunlar, Duygular #2

    Osman Palabıyık

    BÜYÜLÜ DÜNYAYA DAVET

    Bu nostaljik karşılaşmanın izdüşümlerinin bir araya getirildiği Üç Kelimelik Dünya, okurunu aşklar, oyunlar ve duyguların büyülü dünyasına konuk ediyor.

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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