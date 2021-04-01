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Üç Kelimelik Dünya: Aşklar, Oyunlar, Duygular
- Haber Merkezi
- 01.04.2021 - 14:44
- Güncelleme : 01.04.2021 - 15:04
Çeşitli dergilerde yayımlanan söyleşileriyle tanıdığımız Osman Palabıyık bu kez edebiyat, sinema, müzik gibi hayatın farklı alanlarından sevilen isimlerle geçmişin aynasında buluştu.
Modern hayat kisvesi altında istesek de istemesek de uyum sağladığımız hız ve tüketme arzusu bir şekilde içe dönme hevesimizin önüne duvarlar örüyor. Hatırlamak için can attığımız şeylere bile vakit ayıramaz olduk.
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Sayfa: 276
DUYGULARI YENİDEN HATIRTLAMA ZAMANI
Bu demek değil ki gelişim ve değişim kötüdür, asla ancak neyi, nasıl ve ne ölçüde kullandığımız mühim. Sınırlarımızı belirlemek zaman zaman zor olsa da, telaşla atan kalbimize de kulak verelim. Şimdi aşkları, oyunları ve duyguları yeniden anımsama zamanı…
Osman Palabıyık
BÜYÜLÜ DÜNYAYA DAVET
Bu nostaljik karşılaşmanın izdüşümlerinin bir araya getirildiği Üç Kelimelik Dünya, okurunu aşklar, oyunlar ve duyguların büyülü dünyasına konuk ediyor.
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com