Üç yazar tarafından derlenen Oxford İşletme Grupları Elkitabı

Aslı M. Çolpan, Takashi Hikino ve James R. Lincoln'ün derlediği Oxford İşletme Grupları Elkitabı, herkesin okuması gereken bir çalışma.

İşletme grupları (namıdiğer holdingler), kimi zaman ekonomik örgütlenmenin modern olmayan biçimleri olarak eleştiri konusu olsa da, birçok ülkenin ekonomisinde önemli bir role sahip.

Taşıdıkları bu öneme rağmen yeterince incelendikleri pek söylenemez. Diğer bir deyişle Oxford İşletme Grupları Elkitabı, söz konusu işletme gruplarının gelişimini, stratejilerini ve kurumsal yönetimlerini irdelemeye yönelik kapsamlı ilk çalışma niteliğinde.

HERKES İÇİN ÖNEMLİ KİTAP

Sadece akademisyenler için değil, şirket yöneticileri ve politikacılar için de son derece önemli olan bu çalışma, işletme gruplarının büyük şirketler kesiminin çekirdeğini oluşturduğu Türkiye ekonomisi ile birlikte birçok yükselen piyasaya odaklanıyor.

Sayfa: 400

TEORİK ÇERÇEVE

Bir yandan Güney Kore, Hindistan, Arjantin, Meksika ve İsrail gibi ülkelerdeki işletme grupları hakkında analitik ve tarihsel verilere dayanan ampirik incelemelere yer veriyor, diğer yandan da farklı örnekleri karşılaştırıp bu ülkelerin küresel bağlama nasıl oturduklarına yönelik teorik bir çerçeve sunuyor...

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com