Üç yeni kitap okurlarla tanışmayı bekliyor

İthaki Yayınları'nın eylül ayı için hazırladığı üç yeni kitap, raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Ağustos ayını da geride bırakmak üzereyiz. İthaki Yayınları eylül ayı için şimdiden üç yeni kitap hazırladı.

Devamı da gelecek elbette ama biz üç kitaba göz atalım...

Kurtuluş Projesi

Marslı’nın yazarı Andy Weir’dan heyecan, mizah ve bilim dolu,

soluk soluğa bir macera.

1984

George Orwell'ın şahaseri...

Yeniden Yaşabilseydik

Suat Derviş’in yetmiş yıl önce yazdığı ve bugüne kadar hiç kitaplaşmamış

bu harika romanı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com