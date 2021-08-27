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    Üç yeni kitap okurlarla tanışmayı bekliyor

    İthaki Yayınları'nın eylül ayı için hazırladığı üç yeni kitap, raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 10:58
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    Üç yeni kitap okurlarla tanışmayı bekliyor

    Ağustos ayını da geride bırakmak üzereyiz. İthaki Yayınları eylül ayı için şimdiden üç yeni kitap hazırladı.

    Devamı da gelecek elbette ama biz üç kitaba göz atalım...

    Kurtuluş Projesi

    Üç yeni kitap okurlarla tanışmayı bekliyor #1

    Marslı’nın yazarı Andy Weir’dan heyecan, mizah ve bilim dolu,
    soluk soluğa bir macera.

    1984

    Üç yeni kitap okurlarla tanışmayı bekliyor #2

    George Orwell'ın şahaseri...

    Yeniden Yaşabilseydik

    Üç yeni kitap okurlarla tanışmayı bekliyor #3

    Suat Derviş’in yetmiş yıl önce yazdığı ve bugüne kadar hiç kitaplaşmamış
    bu harika romanı.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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