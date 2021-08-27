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Üç yeni kitap okurlarla tanışmayı bekliyor
İthaki Yayınları'nın eylül ayı için hazırladığı üç yeni kitap, raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 10:58
Ağustos ayını da geride bırakmak üzereyiz. İthaki Yayınları eylül ayı için şimdiden üç yeni kitap hazırladı.
Devamı da gelecek elbette ama biz üç kitaba göz atalım...
Kurtuluş Projesi
Marslı’nın yazarı Andy Weir’dan heyecan, mizah ve bilim dolu,
soluk soluğa bir macera.
1984
George Orwell'ın şahaseri...
Yeniden Yaşabilseydik
Suat Derviş’in yetmiş yıl önce yazdığı ve bugüne kadar hiç kitaplaşmamış
bu harika romanı.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com