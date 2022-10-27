Uğur Batı'nın Hayat İlerlemek Kadar Geride Bırakabilmektir kitabı

Prof. Dr. M. Zihni Sungur ve Prof. Dr. Uğur Batı’nın birlikte kaleme aldığı, insanın tüm hallerini incelikle anlatan Hayat İlerlemek Kadar Geride Bırakabilmektir kitabı...

Üçlemenin ilk kitabı olan Hayat İlerlemek Kadar Geride Bırakabilmektir kitabında, yazarlar Prof. Dr. M. Zihni Sungur ve Prof. Dr. Uğur Batı, her birimiz için zorluklarla geçtiği besbelli olan yaşamı nasıl anlamlı hale getirerek bu yolculuğu zarafetle, uyumla, özgürce ve iç huzurumuzu sağlamış şekilde sürdürebileceğimiz konusunda farkındalık yaratmak istiyor.

Bu kitap; son gelişmeler, araştırmalar ve deneyler ışığında insanı anlamanın, onun potansiyelini, yaşamını, çatışma noktalarını anlamayı kolaylaştıracağını savunmakta, bunun için de diğer bilim dallarının konuyla ilgili bulgularından çıkarımlar yapmaktadır.

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Geçmişin sonucu, geleceğin nedenini belirler

"Ancak durgun bir su yıldızları yansıtabilir derler. Ben ise sıradan bir günde artık olağan olan arızalarımızı izliyorum. Ve sanırım izledikçe insanın gerçekten topraktan oluşunun mantığını da anlıyorum çünkü demir olsa kesin çürürdü.

"Yaşanmışlıklardır nedeni"

Tevellütten mütevellit derler ya, yaşanmışlıklardır nedeni, hayatın artık sadece ilerlemek değil, aynı zamanda geride bırakmak olduğunu düşünüyorum. Sonuçta tarih sadece eskileri anlatmaz, yenilerini yaratır."