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    Uluslararası çok satan bilim kitabı: Fizik ve Kerevizler

    Andrés Gomberoff bilim hazzını ve tutkusunu her okuyucuya aşılayacak olan bu kitapla, bizi fizik ve matematiğin kötü birer okul anısı değil de son derece büyüleyici alanlar olduğunu anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 09:49
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    Uluslararası çok satan bilim kitabı: Fizik ve Kerevizler

    Fizik ve Kerevizler’de Einstein’den Woody Allen’a, Mussolini’den Beatles’a pek çok ünlü isim yer alıyor. Andrés Gomberoff sürükleyici kısa hikayeler ve her gün karşılaşabileceğimiz örneklerle Paralel Evrenler Kuramı’ndan anti maddenin gizemine kadar birçok konuyu herkesin anlayacağı bir dille açıklayarak okuyucusunu şaşırtıyor.

    Gomberoff sürükleyici kısa hikâyeler ve her gün karşılaşabileceğimiz örneklerle Paralel Evrenler Kuramı’ndan anti maddenin gizemine kadar birçok konuyu herkesin anlayacağı bir dille açıklayarak okuyucusunu şaşırtıyor.

    Carl Sagan ve Stephen Hawking gibi bazı öncüllerinin yolunu izleyerek evrenin büyük olaylarını ve bunların gizemlerini yalın ve keyifli bir üslupla açıklamayı başarıyor.

    Aydınlatıcı ve eğlenceli

    Bilim anlatıcılığına aydınlatıcı ve eğlenceli bir katkıda bulunan bu eserde Marconi’den Einstein’a, WoodyAllen’dan Mussolini’ye, Beatles’tan Olivia Newton John’a kadar tanınmış birçok kişiyle de karşımıza çıkıyor.

    Uluslararası çok satan bilim kitabı: Fizik ve Kerevizler #1

    Öğretme ve anlatma

    Bilim insanlarının bilimi öğretme ve anlatma biçimleri sebebiyle bilimsel konulara önyargıgeliştirmiş olabileceğimizi savunan Gomberoff, asıl konunun basit yöntemlerle aktarıldığında rahatlıkla hatta severek hayatımızın bir parçası olabileceğini söylüyor. Tıpkı iyi bir tarifle pişirilmiş bir kereviz yemeği gibi…


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