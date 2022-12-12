Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı yazarları ve okurlarını buluşturdu

Bu yıl 39'uncusu düzenlenen Tüyap Kitap Fuarı, yazarları ve okurlarını bir araya getirdi. Kitapseverler sevdiği yazarlara kitaplarını imzalatmanın heyecanını yaşadı.

Bu yıl Kitap Şehre Dönüyor sloganıyla TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar boyunca imza günü, söyleşi ve panel etkinlikleri düzenlendi.

Okurların sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı bulduğu fuarın son gününde de yurt içi ve yurt dışından yayınevleri kitapseverlerle buluştu.

Yazar okur buluşması

Hakan Günday, Umut Sarıkaya, Thomas Taylor, Nazan Bekiroğlu, Nurullah Genç, Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın da arasında bulunduğu çok sayıda yazar, yayınevi stantlarında ve imza salonunda kitaplarını imzaladı.

Dün sona erdi

Binlerce kitapseverin ziyaret ettiği fuar, 11 Aralık Pazar günü sona erdi.