Umberto Eco'nun gazetecilik romanı: Sıfır Sayı

İtalyan yazar ve filozof Umberto Eco, Sıfır Sayı adlı kitabında gazeteciliğe dair çıkarımlarda bulunuyor.

ABD’de yayın yapan Foreign ve İngiltere’de faaliyet sürdüren Prospect dergilerinin oluşturduğu anket sonucuna göre Eco, dünyanın “100 ilk entelektüeli" sıralamasında 2005’te 2’inci olurken, üş sene sonra ise 14’üncü sırada yer almıştır.

Akademik ve yazarlık hayatı boyunca çeşitli ödüllere layık görülen usta yazar, birçok eser kaleme aldı. Umberto Eco, 19 Şubat 2015’te İtalya Milano’da hayatını kaybetti.





SIFIR SAYI

Umberto Eco'nun yeni romanı: Kötü gazetecilik konusunda bir rehber Tam bir kaybeden olan Colonna gazeteci Simei'den iyi bir iş teklifi alıyor: "Yazı işleri sorumlusu ya da benzeri bir şey." sıfatıyla bir yıl boyunca bir günlük gazete için hazırlanan 12 "sıfır sayı"yı yönetecek ve asla çıkmayacak olan bir günlük gazetenin hazırlanışıyla geçen bir yılın öyküsünü anlatan bir kitap yazacak.





MUSSOLİNİ SAĞ MI?

Olaylar böyle başlıyor ve Eco gözde konuları aracılığıyla İtalya'nın 50 yıllık tarihini yeniden yazıyor: Gladio, bir Papa'ya suikast, başka bir Papa'nın öldürülmesi, hükümet darbeleri, gizli servislerle terör örgütlerinin karmaşık ilişkileri… Ve bir soru: Acaba Mussolini sağ mı?

Ergül Tosun

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