Ümit Mutlu'dan Dünyanın Merkezine Seyahat kitabı

Jules Verne'in çığır açan klasiği Dünyanın Merkezine Seyahat, çevirileriyle tanıdığımız Ümit Mutlu'nun sözcüklerinde yeniden hayat buluyor.

Fantezi ve bilimkurgu edebiyatının kilometre taşlarından sayılan eser, dâhice kurgusu ve parmak ısırtan betimlemeleriyle bir buçuk asırdır her yaştan okura ''sinemasal'' düşler yaşatmayı sürdürüyor.

Geçmiş efsaneleri bir pusulanın ucuna takıp insanlığın en büyük hayallerinden birini gerçek kılan bu sürükleyici anlatı; sönmüş bir yanardağın kraterinden okyanus tabanına ve hatta gizemli dehlizlere uzanan serüveniyle, yer bilimlerini ve mühendisliği tekrardan tanımlıyor.

NEFES KESEN BİR MACERA

Dünyanın Merkezine Seyahat'in bu yeniden anlatımı; yer kabuğunun altında, kaya katmanlarının derinlerinde akıp giden bir serüvenin parçası olmak isteyen çocukların ve bilimkurgu klasiklerine tutkun yetişkin okurların hafızlarında yer edecek, nefes kesici bir kitap.