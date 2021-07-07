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    Umudu saklı tutmak ve bir kitap: Sözüm Sanadır

    Yazar Erdal Atabek, Sözüm Sanadır kitabının tanıtımını yaparken bunu o dönem yazdığı köşesinde dikey olarak alıntılarla vermiş. Tarihten bir kesit sunuyoruz...
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 10:03
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    Umudu saklı tutmak ve bir kitap: Sözüm Sanadır

    Erdal Atabek’in kitabı Sözüm Sanadır, 15 Mart 1988 tarihli Cumhuriyet’te işte böyle duyurulmuş sevgili okur. Dikey bir kutu, yazarın ve kitabın adı, logo ve altında Atabek’ten bir alıntı…

    Türkiye için hep umutlu olmak gerekir, gençliğin içindeki yaşama hevesinin kırılmaması, geleceğe hep güzel hayallerle bakılması… Erdal Atabek’in ’80 sonrası yazılan, okurla buluşan kitapları bir kuşağı yaşam karşısında dirençli kılmıştı.

    Umudu saklı tutmak ve bir kitap: Sözüm Sanadır #1

    SÖZÜM SANADIR

    Sözüm Sanadır’ın ilanında bu yalınlığın gücünü görüyoruz. Bu alıntının içeriğindeki sızının bugün de güncel görünmesine üzülerek…

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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