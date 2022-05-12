Umudunuzu tazeleyin: Ya Bir Gün Kavanoz Kapakları Biterse

Umudunuzu tazeleyin: Ya Bir Gün Kavanoz Kapakları Biterse

Şeyma Çekici’nin kaleminden yaşama, dayanışmaya ve sevgiye karşı umutlarınızı yeşertecek öykü kitabı: Ya Bir Gün Kavanoz Kapakları biterse...

Yüzünü denize, sırtını dağlara veren eşsiz bir köyün virajlı yollarında sallana sallana ilerliyoruz. İki yanda sıralı evlerin çatılarının altında ne umutlar bir solup bir yeşeriyor bilseniz...

Birbirine görünmez sicimlerle bağlı olan köy halkı, birbirlerinin hikâyelerine ucundan dokunur ya da sıkıca sarılırken yalnız olmadığımızı bize hatırlatıyor.

"Yalnız değiliz hiçbirimiz"

Bize verilmese bile pay etmekten vazgeçmediğimiz küçük mutluluklarımız, kötü hatıraları silip yerine güzellerini koymayı görev edinen sevdiklerimiz, bir başımıza kalmayacağımıza inancımızla; yalnız değiliz hiçbirimiz.

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Samimi sohbetler

Ya Bir Gün Kavanoz Kapakları Biterse; hayallerini fındık dallarında, rahatsız etmesin diye etiketi kesilmiş bebek tulumlarında, hiç tadına bakılmamış tüp çikolatalarda, sofraya sayıyla konmuş zeytin tanelerinde, hal hatır soran bir tanıdığın samimi sohbetinde ve pek tabii gıcır gıcır kavanozlarda saklayanların hikayesi.