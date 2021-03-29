Umut dolu bir hikaye: Emanet Kalp

Doktor Gökçen Orhan’ın ilk romanı Emanet Kalp, hep kitap logosuyla raflarda.

Kalp ve Damar Cerrahı Profesör Doktor Gökçen Orhan’ın, uzun yılların tecrübesi ve birikimiyle kaleme aldığı Emanet Kalp, yapılan her organ bağışının, tükenen çarelere umut oluşunu anlatıyor.

Her satırıyla, hayatın bize bağışlanmış büyük bir armağan olduğunu ve her şey tamamlandığında, bu kez armağan sunmanın sırasının belki de bizlere geldiğini anımsatıyor.





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Sayfa: 176

"ARTIK YENİ BİR KALBİNİZ VAR"

“Sakin olun, her şey yolunda. Artık yeni bir kalbiniz var.Hayatının yeni dönemine bu sözleri işiterek başladı Ömer. Gece yarısı şehrin diğer ucundaki bir eve düşen haber, getirdiği büyük acılarla beraber, başka hayatlara umudu taşıyordu. Kalbin atmaya başladığı ilk an gibi, en başından bu yana sarmaş dolaş olan ikilik o gece de hüküm sürüyordu. Keder ve sevinç, kayıp ve kazanç, bitiş ve başlangıç, düğün ve cenaze."

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



