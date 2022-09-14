Umut dolu ve heyecanlı bir macera, Yunus: Bir Hayalperestin Hikayesi

Umut dolu ve heyecanlı bir macera, Yunus: Bir Hayalperestin Hikayesi

Yazar olma hayaliyle yanıp tutuşan bir kimya mühendisinin, Sergio Bambaren'in ilk romanı Yunus: Bir Hayalperestin Hikayesi, umut dolu bir macera.

Hayat denen bu yolculukta bize yol gösteren kalbimizin sesidir. Hedeflerimize ulaşmak için sadece harekete geçmekle kalmamamız, aynı zamanda hayal kurmamız gerekir! Sadece planlamakla kalmamalı, aynı zamanda inanmalıyız! Yunus cesaretin, kendi korkularımızla, kendi sınırlarımızla mücadele etmenin hikayesi.

Bir umut hikayesi

Bize hayatın gözle göründüğünden daha fazlası olduğunu gösteriyor, onu ancak kendi kurallarımıza uyarsak keşfedebileceğimizi hatırlatıyor bu kitap. Dünyanın çok sık unutulan gizemlerini ortaya çıkaran bir umut hikayesi sunuyor.

Hayallerinizi takip edin, içinizdeki sesi dinleyin ve Daniel Dolphin'in sizi harikalarla dolu bir yolculuğa çıkarmasına izin verin.





Sayfa: 80

Yazar olma hayali

Roggero okyanus sevgisi, bilinmeyen ufuklar ve metaforik bağlamda sörf,hayal kurma ve yolculuklarla ilgili kitaplarıyla tanınıyor. Sergio Bambaren Roggero 1960 yılının Aralık ayının ilk günü Lima Peru'da doğdu, İngiliz Lisesi'nde eğitim gören Sergio, denizle buluşan bir şehirde doğduğu için ilk yıllarından itibaren okyanus tarafından büyülendi. Bu durum onu hayatının geri kalanı boyunca etkileyecek ve hiç beklemediği bir yolculuğa çıkaracaktı: Yazar olmak.



