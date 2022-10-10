Umutsuzları her şeye rağmen iyi olacağını düşündüren kitap: Eksik Bir Şey Mi Var

Umutsuzları her şeye rağmen iyi olacağını düşündüren kitap: Eksik Bir Şey Mi Var

İrem Yaşar’ın kaleminden çıkan Eksik Bir Şey Mi Var, her şeye rağmen bu dertli dünya saksısında rengarenk çiçeklerin de açabileceği ihtimaline meftun olanların kitabı.

İrem Yaşar’ın çok sevilen kaleminden Eksik Bir Şey mi Var?, ne kadar beklenmiş olursa olsun sonunda kavuşmak varsa geç kalınmış sayılmayacağının, eksikleri sevgiyle onarmanın nazenin bir kanıtı.

Aynı sokağın iki ucunu paylaşmayı, her gün aynı kaldırımda karşılaşmayı hüzünlü hayatların tesellisi sayan güzel yürekleri insanların hikâyelerini okurken yüzünüzden tebessüm eksik olmayacak.

"Nerede o eski komşuluklar"

Dünyanın geri kalanını bir kenara koyup gösterişsiz bir yaşamın hakiki lezzetini alabilmek zor bir meziyettir. Hele modern zamanlarda… "Nerede o eski komşuluklar?" diye iç geçirir; yan yana binalarda oturan insanların birbirlerinden kilometrelerce uzak olduğu bu yorucu zamanlardan sıyrılabilmek mümkün mü diye düşünürüz.





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"Umutsuzluk..."

İyi şeylerin çok geride kaldığına, her şeyin umutsuzluk etiketiyle ambalajlandığına inanırız çoğu zaman. İşte tam da bu zamanların aksinin mümkün olduğunu ispatlayan, musluğundan bardak bardak muhabbetin aktığı bir semaverin etrafında kümelendiğimiz, gerçek dostluğun lezzetini alabilmek için dünyayı gezmek zorunda olmadığımız bir yolculuğa davet ediyoruz sizi.