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    Ünlü filozof Hegel'in dört sayfalık ders notu bulundu

    Filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel’i araştıran profesör Klaus Vieweg, Münih ve Freising başpiskoposluğunun kütüphanesinde Hegel’in derslerine ilişkin 4 bin sayfadan fazla not buldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 09:53
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    Ünlü filozof Hegel'in dört sayfalık ders notu bulundu

    Almanya’daki Friedrich Schiller Üniversitesi’nde profesör olan Vieweg, “Bu el yazmalarının keşfi, Beethoven’ın yeni bir notasını veya Constable’ın daha önce görülmemiş bir tablosunu bulmaya benziyor "dedi.

    Vieweg notların, Hegel’in estetik, güzellik ve sanat etrafındaki felsefe üzerine etkili fikirlerini nasıl oluşturduğuna ve fikirlerini geliştirmeye yardımcı olmak için Shakespeare’in oyunlarını nasıl analiz ettiğine dair yeni bir anlayışa işaret edeceğini söyledi.

    Notların, 1816 ile 1818 yılları arasında Heidelberg Üniversitesi’nde Hegel’in ilk öğrencilerden biri olan Friedrich Wilhelm Carové tarafından yazıldığı düşünülüyor.

    Ünlü filozof Hegel in dört sayfalık ders notu bulundu #1

    Baskı haline getirilecek

    Bulunan notlar, Vieweg ve Bamberg Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan Christian Illies başkanlığındaki uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından açıklamalı bir baskı halinde derlenecek.


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