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    Ünlü Fransız yazar Gustave Flaubert'ın Salabo romanı

    Ünlü Fransız romancı Gustave Flaubert'ın Salambo romanı, yazarın öne çıkan eserleri arasında gösteriliyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 15:25
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    Ünlü Fransız yazar Gustave Flaubert'ın Salabo romanı

    Aşkla şehvet, zulüm ve savaşın soğuk yüzüyle yoğrulmuş iki ayrı kutbu ve de onların getirdiği yıkımı ele alan, tasvirlerini Flaubert'in realizme duyduğu eşsiz sadakatle adeta ilmek ilmek dokuduğu, üslubuyla Marcel Proust'a ön açan eşsiz bir tarihi romandır Salambo.

    Hasret kalanların hikayesi

    Hıncın ve kinin isyan ateşiyle harlanmaya yüz tuttuğu Kartaca'da, umulmadık bir anda filizlenen bir sevdanın hikayesidir bu.

    Savaşın yaraları henüz sarılmamışken kan revan içinde bir başka hezimete kucak açanların, körleşmiş umutların ve beyhude cüretkârlığın, özgürlüğe ve sükûnete hasret kalanların hikayesi...

    Ünlü Fransız yazar Gustave Flaubert ın Salabo romanı #1

    Sayfa: 238

    İmkansızı dile getirmek

    İmkansızın dile gelip kanlı canlı bir düşe dönüştüğü, derinlere gömdükçe köklenip yeşeren, engelleri yerle bir etmeye yeminli bir aşkın yoluna taş koyabilmek mümkün mü?..

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    Kitap@ensonhaber.com.tr


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