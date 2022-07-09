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    Ünlü İtalyan yönetmenin gözünden ülkesinin acı ve sarsıcı gerçekleri

    Filmleriyle dünya sinemasında ölümsüz bir iz bırakan Pier Paolo Pasolini'den aykırı bir neorealist başyapıt...
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2022 - 11:27
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    Ünlü İtalyan yönetmenin gözünden ülkesinin acı ve sarsıcı gerçekleri

    Ebedî şehir Roma'nın tozlu ve yıkık kenar mahallelerinde yetişen, kimsesizlik ve yoklukla sınanan, öfkeyle büyüyen ve beslenen genç hayatların hikâyesi. Sanatın, kurumların ve toplumun arkasını döndüğü bir sınıfa adanmış bir kült roman.

    Kenar Mahalle Çocukları, filmleriyle İtalyan ve dünya sinemasında ölümsüz bir iz bırakmış Pier Paolo Pasolini'nin en ünlü eseri, onun sınırları sürekli zorlayan aykırı zihninden faydalanan bir neorealist başyapıt. Sanatın, kurumların ve toplumun arkasını döndüğü bir sınıfa adanmış sarsıcı bir kült roman.

    Ebedi şehir: Roma

    Ebedi şehir Roma'nın tozlu ve yıkık kenar mahallelerinde yetişen, kimsesizlik ve yoklukla sınanan, öfkeyle büyüyen ve beslenen Caciotta, Lenzetta, Begalone, Alduccio gibi çocuklar.

    Riccetto da onlardan yalnızca biri; onun şehirdeki ilk Komünyon'uyla başlayan ve 1950'lere uzanan hikâyesinde aileleri dünya ve Tanrı tarafından başıboş bırakılan bu çocukların ne pahasına olursa olsun hayatta kalma mücadelesine tanık oluruz.

    Ünlü İtalyan yönetmenin gözünden ülkesinin acı ve sarsıcı gerçekleri #1

    Sayfa: 296

    Kitaptan

    "Hissedilen ne lodos sıcağıydı ne de kavurucu bir sıcak; yalnızca sıcaktı. Sanki esintiye, kenar mahallelerin sararmış duvarlarına, çimenlere, el arabalarına, kapılarında yolcuların üzüm taneleri gibi üst üste yığıldığı otobüslere bir kat boya sürülmüştü: Şimdiki ve geçmişteki tüm yaz gecelerinin neşesi ve sefaletini taşıyan bir kat boya."


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