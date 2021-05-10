Ünlü kalem ustalarının yazmak üzerine düşünceleri

Dünyaca ünlü yazarların yazmakla ilgili düşüncelerini açıklıyorlar. Kitapları çok satan ve okunan yazarların yazmak üzerine derlemeleri..

Yazarların çok satan ve okunan kitaplarını nasıl yazıldığını çoğumuz pek fikir sahibi değil. Elimize geçen romanların, öykülerin büyülü dünyasına kapılırken, arka pardesini pek merak etmeyiz. Bunun yanında dünyaca meşhur yazarların yazmak üzerine düşüncelerini sizler için derledik.

Gelin birlikte yazarların yazmak fikrine bakalım...

"Biri ücret teklif edene kadar ücretsiz yaz; kimse 3 yıl içerisinde bir teklifle gelmezse, aslında odun kesmek için yaratılmışsındır." Mark Twain

ROMAN YAZMA SANATI

"Bir birey ile başlarsan bir tip yarattığını görürsün, bir tip ile başlarsan hiçbir şey yaratamadığını." F. Scott Fitzgerald

"Dışarıya çıkmak için basurmuşçasına acıtmadığı sürece roman yazmayın." Charles Bukowski

"İçinize deneyim çekip dışarıya şiir verin."Muriel Rukeyser

"Kısa hikâye dediğimiz sadece tek bir ruh haline sahip olmalı ve her cümle hikâyeyi bu ruh haline göre yapılandırmalı." Edgar Ellen Poe

"Gece yarısı yazmak için uykunuzdan uyandıran hiçbir şeyi değiştirmenize gerek yoktur." Saul Bellow





OLGUNLAŞMAMIŞ ŞAİR TABİRİ

"Olgunlaşmamış şairler taklit eder, olgun olanlar çalar." T.S. Eliot

"Kurgu yalandır, iyi kurgu yalanın içinde gizli gerçektir. " Stephen King

"İyi kurgu gerçek olandan türer ve gerçeklik zor bulunur." Alp Ellisin

"Kurgunun sorunu inandırıcı olmak zorunda olmasıdır. Bu kurgusal olmayan düz yazılar için geçerli değildir." Tom Wolfe





ARAŞTIRMA SÜZGECİ

"Araştırma süreci olmadan iyi yazamazsın." George Higgins

"Önemsediğin ve kalbinde başkalarının da önemsemesi gerektiğini hissettiğin bir konu bul. Gerçek duyarlılık budur, tarzını inandırıcı ve çekici yapacak dil oyunları değil. " Kurt Vonnegut

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com



