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    Ünlü matematik profesörü Lan Stewart'ın Matematiksel Tuhaflıklar Dolabı

    kitabının büyük başarısından sonra başka bir çekmeceyi açıyor ve Profesör Stewart’ın Matematik Hazineleri’nde
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 09:10
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    Ünlü matematik profesörü Lan Stewart'ın Matematiksel Tuhaflıklar Dolabı

    Zekası ve  bilgisiyle sıradan bulmacaları eski ve modern matematiksel düşünceyle harmanlıyor. Mantıksız ve hayali olandan karmaşık ve çiviyazısına kadar

    Her tür sayı hakkında gizemli ve şaşırtıcı gerçekler arasında şunları öğreniyoruz:

    Kaos nasıl organize edilir?

    Madde, karşı-maddeyi nasıl dengeler?

    Bir küre nasıl ters çevrilir ?

    Yıldızları gözlemleyerek pi sayısı nasıl hesaplanır?

    Ünlü matematik profesörü Lan Stewart ın Matematiksel Tuhaflıklar Dolabı #1

    MATEMATİĞE TEŞVİK

    Ve neden tüylü bir topu düzgün bir biçimde tarayamazsınız. Stewart, okura, hayatın ve evrenin altında yatan matematiğin heyecan verici bakışlarını sunmakta. Zihin genişletici, aydınlatıcı ve sonsuz eğlenceli olan bu kitap okuru matematiğe teşvik ediyor, sevindiriyor ve büyülüyor.


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