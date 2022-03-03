Ünlü oyun yazarı William Shakespeare hakkında az bilinen bilgi

İngiliz ve dünya edebiyatının en önemli oyun yazarlarından olan William Shakespeare'nın tefeci olduğunu biliyor muydunuz?

William Shakespeare, şuphesiz İngiliz ve dünya edebiyatının önde gelen yazarları arasındadır. Yazdığı otunlar, günümüzde hala sahneleniyor ve oynanıyor. Ünü sınırları aşan bir yazardır .

Fakat ünlü yazarın herkesçe az bilinen bir gerçeği var. O da tefeci olması... Öyle ki bazı iddialara göre, kitaplarını tefecilikten kazandığı paralarla bastırdığı söylenir.

Edebiyat dünyasında büyük tartışma yaratan kitaba göre Shakespeare, kıtlık döneminde tahıl ticareti ve tefecilik yaparak, vergi kaçırarak geçimini sağlayan bir tüccardı.

Ancak İngiltere, dünya çapında ünlü bir edebiyat tanrısı yaratmak istediğinden, Shakespeare’in bu yönleri tarihten silindi.

Bu iddia kimilerine büyük bir iftira gibi gelebilir. Ancak ünlü yazarın kendisinin değil ama babasının tefecilikten birkaç kez yargılandığı kayıtlarla sabit.

HEM YAZAR HEM TÜCCAR

William Shakespeare, ticarete, zenginliğe ve soyluluğa aşinaydı. Geçim sıkıntısı gibi bir derdi olmadığı için yazmaya uzun vakitler ayırabiliyor, sanat camiasıyla iç içe bir hayat yaşıyordu.

Henüz 35 yaşında dönemin en büyük tiyatrosunun ortağıydı. İyi bir tiyatro adamı olduğu gibi iyi bir tüccardı da.

Yazdıklarından daha fazlasını ticaretten, hatta “Büyük Yazarların Gizli Hayatları” kitabının yazarı Robert Schnakenberg’e göre tefecilikten kazanıyordu.

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