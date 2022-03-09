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    Ünlü oyuncu Özge Özberk, üç çocuk kitabıyla yazarlığa adım atıyor

    Seri olarak hazırlanan üç çocuk kitabıyla minik okurlarıyla buluşan oyuncu Özge Özberk, yazarlığa merhaba diyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 11:38
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    Ünlü oyuncu Özge Özberk, üç çocuk kitabıyla yazarlığa adım atıyor

    Aldığı rollerle büyük beğeni kazanan güzel oyuncu Özge Özberk, yazarlığa adımını atıyor. Yazdığı üç çocuk kitabıyla minik okurlara merhaba diyen Özberk, iyi bir yazar olacağı sinyallerini şimdiden veriyor.

    Minik okurlara hitap eden, Mavi Kuş, Yapabilirsin Dostum ve Sevimli Kahramanlar adlı kitaplar, çocukların sevgisini kazanacak.

    Çizimlerini Berk Öztürk’ün yaptığı kitaplar 5-8 yaş grubundaki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırırken keyifli saatler de vaat ediyor.

    Serinin ilk kitabı Mavi Kuş ise sevimli hayvanların ilk kez karşılaştıkları kibirli Mavi Kuş ile dostluk kurmaya çalışma macerasını konu ediniyor. İkinci kitap Kurabiye Ormanı ise enfes kurabiyelerin piştiği mis kokulu bir ormanı anlatıyor.

    Ponpon Teyze’nin kurabiyelerini yerken Tonton Amca’dan masallar dinleyen çocukların yaşadığı orman tuhaf kılıklı bir adamın gelmesiyle tehlikeye giriyor.

    Serinin son kitabı Tonton Amca’nın ormanda çocuklara anlattığı bir masalı konu alıyor; Yapabilirsin Dostum…

    Domino taşlarını düzgün bir şekilde devirmeyi hedefleyen Leo ile en ön sırada yer alıp oyunu başlatmak isteyen minik taş Domingo’nun hikâyesi eğlencenin yanında işbirliğinin önemini de gösteriyor.

    Ünlü oyuncu Özge Özberk, üç çocuk kitabıyla yazarlığa adım atıyor #1

    Mavi Kuş

    Ormandaki tüm hayvanlar yeni günü dostluk içinde neşeyle karşıladılar. Şarkılar söyleyip dans ediyorlardı ki hiç beklemedikleri bir şey oldu. Gökyüzünde daha önce görmedikleri mavi bir kuş belirdi. Capcanlı rengi, pervanesi ve atkısı ile epey havalı bir kuştu.

    Ünlü oyuncu Özge Özberk, üç çocuk kitabıyla yazarlığa adım atıyor #2

    Sevimli Kahramanlar

    Hemen onunla arkadaş olmak istediler, fakat bir sorun vardı. Mavi Kuş onlarla arkadaş olmak istemiyordu. Oysa bu ormanda herkes dosttu. Sevimli kahramanlar çözümü bir kutu boyada buldu…

    Ünlü oyuncu Özge Özberk, üç çocuk kitabıyla yazarlığa adım atıyor #3

    Kurabiye Ormanı

    Ormana nefis kokular yayılmaya başladığında tüm çocuklar Masal Kalbi’ndeki yerlerini aldı. Her zamanki gibi Tonton Amca’dan bir hikâye dinleyecek ardından Ponpon Teyze’nin enfes kurabiyelerinden tadacaklardı. Fakat bu kez bir sorun vardı. Afacan artık masal dinlemek istemiyordu.

    Üstelik tuhaf kılıklı, kötü kalpli bir adamla ormanı ele geçirmek için plan bile yapmıştı. Ponpon Teyze ona güzel bir ders vermek için kolları sıvadı ve tarifi vermeye başladı…

    Ünlü oyuncu Özge Özberk, üç çocuk kitabıyla yazarlığa adım atıyor #4

    Yapabilirsin Dostum

    Domino taşlarının heyecanla beklediği o büyük gün sonunda gelmişti! Sıra sıra dizilecek ve arka arkaya devrilerek muhteşem bir şov yapacaklardı. Küçük Leo domino taşlarını dizdi, Domingo en öndeki yerini aldı. İkisi de hayallerine kavuşmak üzereydi.

    Domingo gösteriyi başlatan taş olmak, Leo ise artık bu oyunu başarmak istiyordu. Fakat bir sorun vardı. Taşlar bir türlü devrilmek bilmiyordu…

    Acaba Domingo bu zor görevi başarabilecek miydi?

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr



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