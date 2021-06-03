Ünlü yazar Jack Kerouac yazmaktan nefret ediyormuş

Jean-Louis Jack Kerouac Kanadalı-Amerikalı roman yazarı ve şairdir. yazarın verdiği bir söyleşide yazmaktan nefret ettiğini söylemiş.

Kanadalı yazarın Jack Kerouac'un yazma rutinini biliyor musunuz? Her yazarın olduğu gibi ünlü şairin de kendine has yazma rutini var.

Fakat usta yazarın yazma ritüelinden çok yazmakatan zamanla nefret etmesi tartışılmış.

"YAZMAKTAN NEFRET EDİYORUM"

Şu sözler onun; "Bir ritüelim vardı bir mum yakıp onun ışığında yazardım ve gece işim bitirince mumu üfleyip söndürürdüm… ayrıca başlamadan önce diz çöküp dua ederdim. Fakat şimdi yazmaktan tamamen nefret ediyorum."





"BİR DİĞER RİTÜELİM..."

"Diğer bir ritüelim, aileme yardım edebilmem gayesiyle enerjimi ve akıl sağlımı koruması için İsa’ya dua ediyorum: Felçli anneme, eşime ve daima bizimle olan kedilerime. Tamam mı?"

Ergül Tosun

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