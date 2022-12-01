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    Ünlü yazar Javier Cercas Türkiye'ye geliyor

    İspanyol romancı Javier Cercas, Tüyap Kitap Fuarı için İstanbul'a gelecek. Cercas, okurlarıyla imza töreninde buluşacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 09:13
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    Ünlü yazar Javier Cercas Türkiye'ye geliyor

    İstanbul Tüyap Kitap Fuarı 3 Aralık Cumartesi başlıyor. Hem yerli hem de yabancı yazarların buluşacağı fuara İspanyol yazar Javier Cercas da katılıyor. Okularıyla bir araya gelecek olan Cercas, hem söyleşi verdikten sonra kitaplarını imzalayacak.

    Yazar ve okur buluşması olan fuara Cercas'ın katılacak olması okurlarında heyecan yarattı. Javier Cercas, Edebiyat, İspanyol Edebiyatı, İtalyan Edebiyatı kategorilerinde eserler yazmış önemli bir yazardır.

    Ünlü yazar Javier Cercas Türkiye ye geliyor #1

    Ünlü yazar Javier Cercas Türkiye ye geliyor #2

    Başlıca eserleri

    Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kiracı, Salamina Askerleri, Saplantı, Sınırın Yasaları olarak sayılabilir.



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