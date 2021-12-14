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    Unutma ve unutulma temalarını işleyen kitap: Göz Güneşe

    Reyhan Karaarslan, yeni kitabında "Nasıl varlığa geliriz?" ve "Nasıl varlıktan çekiliriz?" gibi zorlayıcı meseleleri irdeliyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 12:05
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    Unutma ve unutulma temalarını işleyen kitap: Göz Güneşe

    Bellek, hatırlama, unutma gibi temaları işleyen Göz Güneşe'nin başkahramanı yaşlı bir kadın; bir bakımevinde ölüm kalım savaşı verirken unuttuğu anılarının yerine yenilerini yaratarak hayata tutunuyor.

    Anı kırıntıları ve çağrışımlara bakımevinde yaşananların eklemlenmesiyle serimlenen bu çok katmanlı romanında Reyhan Karaarslan, "Nasıl varlığa geliriz?" ve "Nasıl varlıktan çekiliriz?" gibi zorlayıcı meseleleri irdeliyor.

    Unutma ve unutulma temalarını işleyen kitap: Göz Güneşe #1

    Sayfa: 136

    "KURŞUNİ SİS"

    "Pencerenin önündesin. Dışarıya bakıyorsun. Hiçbir şey göremiyorsun. Kurşuni bir sis etrafı kaplamış. İnsanların, evlerin, ağaçların siluetlerini arıyorsun. Bulamıyorsun. Sisi delip geçen bir ışık görmeye çalışıyorsun, o da yok. Şaşırıyorsun."

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