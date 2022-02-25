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    Usta edebiyatçı Ferid Edgü, 86 yaşında

    Türk edebiyatının usta yazarı Ferid Edgü'nün bugün doğum yılı. Yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Nice yaşlara Ferid Edgü...
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 10:39
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    Usta edebiyatçı Ferid Edgü, 86 yaşında

    1936'da İstanbul'da doğan Ferid Edgü, stanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı eğitimini Paris'te sürdürdü  Acedemie du Feu'de seramik öğrenimi gördü. Sorbonne'da felsefe, Louvre'da sanat tarihi kurslarına katıldı.

    Yedek subay öğretmen olarak Hakkari ve Beypazarı'nda askerlikten sonra (1967), bir yıl daha Paris'te kalıp İstanbul'a yerleşti.  Man Ajans'ta reklam yazarlığı yaptı. Buradan ayrılıp kendi reklam şirketini kurdu. Öykü yazarlığının yanı sıra, resim eleştirileri ve denemeleriyle ün yaptı.

    1977 'den beri Ada Yayınları'nı yönetiyor. Kaynak dergisinde edebiyata adım attı. 1952-1953 yıllarında şiirler yazdı. Ama ilk öyküsü ocak 1954'te Yeni Ufuklar dergisinde çıktı .

    Aynı yıllarda Şairler Yaprağı, Mavi'de de şiirleri yayınlandı. Daha sonraları Yeni Ufuklar, Vatan Sanat Eki, Mavi, Pazar Postası, Dost'taki öyküleriyle  Ataç, Yeni Dergi, Eylem, Papirüs, Ant, Soyut, Milliyet Sanat, Hürriyet Gösteri dergilerindeki deneme ve incelemeleriyle tanındı.

    Usta edebiyatçı Ferid Edgü, 86 yaşında #1

    BİR GEMİDE

    Bir Gemide kitabıyla 1979 Sait Faik Hikaye Armağanı, Ders Notları'yla 1979 TDK Deneme Ödülü, Eylül'ün Gölgesinde Bir Yazdı adlı??seriyle Sedat Simavi 1988 Edebiya Ödülü'nü aldı. Ayrıca O adlı romanı Hakkari'de Bir Mevsim adıyla ve Onat Kutlar'ın senaryosuyla sinemaya uyarlandı.

    iletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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