Usta edebiyatçı Peyami Safa, kabri başında anıldı

Psikolojik türdeki eserleriyle Türk edebiyatında ön plana çıkan gazeteci, yazar Peyami Safa, vefatının 60. yılında mezarı başında yad edildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen usta edebiyatçının Edirnekapı Şehitlik Ve Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma etkinliğine, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ile sevenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, dualar edildi.

"TOPLUMLAR ZENGİNLİKLE GÜÇLÜDÜR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, anma etkinliği sonrasında Ayaptığı açıklamada, "Toplumlar aslında sahip olduğu insan zenginliğiyle güçlüdür. Yolları, kaleleri, binaları onların dönem zenginliğini gösterir. Ama kadim zenginliğini, geleceğe ait iddiasını, insanlarıyla ortaya koyar. İnsanlarını tanımayanlar kendilerini ve dönemlerini de tanıyamazlar. Geleceğe uzanamazlar. Bu insanların hayatı bize yaşanılan bir dönemin hem fikri gerçekliğini hem bizzat tecrübe edilen hayatını hem de ortaya konulan mücadeleyi gösterir. Biraz da marifet iltifata tabidir derler" dedi.